Tormenta azotará California con hasta 6 pies de posible nieve

Una poderosa tormenta azotará California y se prevé que pueda ocasionar hasta 6 pies de nieve, indicaron los especialistas.

Un sistema de tormenta grande y potente en la costa oeste ya está trayendo nevadas muy fuertes a las montañas del norte y centro de California en lo que parece ser la tormenta más significativa en lo que va de la temporada para partes del estado, reportó ABC News este domingo.

Dado que hay una buena cantidad de inestabilidad en partes de la región, las tasas de nevadas podrían ser bastante intensas con hasta 4 pulgadas por hora posibles para esta mañana en el ámbito local. Esto hará que cualquier viaje en la región sea extremadamente peligroso, advirtió el medio.

WEATHER: A large and potent storm system on the West Coast is already bringing very heavy snow to the northern and central California Mountains in what looks to be the most significant storm so far this season for parts of the state. https://t.co/sTKbb25Ncj

