Desde el sur profundo hasta el medio oeste, los ríos en nueve estados están por encima del nivel de inundación, amenazando hogares y negocios, según informa CBS.

Se produce a causa de una tormenta ártica que se extiende por gran parte del país. Decenas de millones de estadounidenses podrían despertarse hoy a temperaturas bajo cero.

A new cross-country system will bring snow and rain to Northwest, Midwest and East this weekend into next week: https://t.co/KRlBT3Iddv pic.twitter.com/4nhpCZ4zxV

Las fuertes lluvias causaron un deslizamiento de barro y rocas, lo que resultó en un choque de trenes en el condado de Pike, Kentucky, el jueves por la mañana.

Un tren que transportaba etanol descarriló, se quemó durante horas e hirió a dos personas.

WKYT-TV, afiliada de CBS, informa que el área también fue evacuada como medida de precaución. Ese mismo sistema de tormenta provocó un deslizamiento de lodo que cerró una carretera de West Virginia.

Existe un video, compartido por Chros Bailey de dos trabajadores de CSX saliendo de los restos en llamas después de un descarrilamiento de trenes en el condado de Pike. Estaban literalmente atrapados entre llamas y aguas de inundación.

VIDEO. Puedes ver el video haciendo click en la foto más abajo

Los fuertes vientos dejaron un rastro de destrucción en Alabama, con el metal retorcido plegado alrededor de los árboles. Más al norte, las temperaturas cayeron en todo el Medio Oeste.

En Whiting, Indiana, el viento envió olas sobre la costa del lago Michigan. la temperatura estará en menos 11 grados el viernes.

Las tuberías de agua se congelaron en Des Moines.

Durante las próximas 48 horas, 38 millones de estadounidenses estarán a cero grados o menos.

Las temperaturas no son tan preocupantes a lo largo del Panhandle de Florida, pero sí lo son los ríos con su cauce alarmantemente crecido que podrían provocar inundaciones.

Ayer ya se anunció que una explosión de aire ártico iba a llegar después de una gran tormenta con lluvias fuertes a lo largo de la costa este y más nieve hacia el área al noreste de Estados Unidos, según Accuweather.

Estas condiciones de frío ártico permanecerán durante todo el fin de semana, no será un periodo tan largo, pero afectará especialmente a NY, según Accuweather.

A surge of bitterly cold air will plunge into the mid-Atlantic and Northeast to end the week, but temperatures will quickly rebound back above normal by the end of the weekend: https://t.co/uMpI0EePYm pic.twitter.com/0moOldz8xZ

— AccuWeather (@breakingweather) February 14, 2020