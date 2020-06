Extienden el toque de queda en la ciudad de Atlanta a partir de las 9 de la noche de hoy lunes hasta el amanecer de mañana martes, según indicó la cuenta oficial del Gobierno de la Ciudad de Atlanta en Twitter.

Hoy, lunes primero de junio, por tercer día consecutivo se extiende este acuartelamiento iniciando a las 9 de la noche e invitando a los georgianos a permanecer en casa.

The curfew in the city of Atlanta has been extended starting tonight, June 1, 2020 at 9 P.M. and continuing through sunrise tomorrow June 2, 2020. Please stay home. pic.twitter.com/rjK8Aq6mKz

— City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) June 1, 2020