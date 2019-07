Página

¿Pensando en mudarte? ¡Conoce cuáles son tus mejores opciones!

Descubre todo lo que debes de buscar en una nueva ciudad

El top 10 de los lugares más seguros en Estados Unidos ¡no sabrás cuál elegir!

Si estás pensando en mudarte, seguramente hay ciertas cosas que has tomado en cuenta con respecto al nuevo lugar en el que has de vivir, pues no se trata únicamente de encontrar una vivienda que se adapte a tus necesidades, sino también de encontrar todo lo necesario para que la transición hacia una nueva vida sea lo más sencilla posible. Te contamos de los lugares más seguros para vivir en Estados Unidos.

Una de las características primordiales de cualquier lugar al que desees mudarte debe ser la seguridad, ya que la tranquilidad y el bienestar son dos de los factores más importantes que rigen la vida de una persona. Por este motivo, en esta ocasión te presentamos los 10 estados más seguros para vivir dentro de los Estados Unidos ¡no sabrás cuál elegir!

10.- Wyoming

Este es uno de los lugares más seguros y mejor calificados en cuanto a estabilidad financiera y seguridad personal se refiere. Además, es un lugar lleno de historia, que cuenta con vistas espectaculares que están al acceso de todos gracias a sus más de 25 monumentos históricos y parques nacionales.

9.-Massachusetts

La costa este de los Estados Unidos ofrece seguridad en todos los aspectos, en especial en lo que se refiere a seguridad financiera, seguridad vial y preparación de emergencias; sin duda, una de las opciones más atractivas del país.

8.-Hawaii

¿Quién podría resistirse a vivir en el paraíso? El atractivo de este estado va mucho más allá de lo obvio, es decir, de la belleza de cada una de sus reservas naturales, del mar y de sus montañas; Hawaii es uno de los sitios que más estabilidad laboral ofrecen en todo el país, y uno de los que cuentan con más recursos para hacerle frente a cualquier tipo de emergencia o desastre natural.

7.- Iowa

Las zonas residenciales de Iowa son unas de las más tranquilas y familiares que encontrarás en el país. La seguridad vial y la estabilidad laboral son solo dos de las razones por las que deberías considerar seriamente mudarte a cualquiera de sus ciudades.

6.-New Hampshire

Se ubica en el cuarto lugar de los estados más seguros de todo el país, y quizá uno de los más bellos en cuanto a paisajes naturales; sin duda, es un gran contendiente que te hará considerar la posibilidad de dejarlo todo y ¡mudarte al norte!