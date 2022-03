Muchas muertes han ocurrido dentro de la farándula, inclusive muchos famosos han pasado por severas complicaciones de salud y esta no es la excepción, pues de acuerdo a lo reseñado por el diario de The Sun, un legendario diseñador pasó por un terrible suceso que atacó severamente su vida.

El diseñador Tony Walton muere a causa de un derrame cerebral

El portal de The Sun rescató que Tony Walton ganó un Oscar tras su gran trabajo en la película ‘All That Jazz’ dirigida por Bob Fosse en 1979. Cabe señalar que fue galardonado por premios Tony por ‘Pippin’ , ‘The House of Blue Leaves’ y una reposición de ‘Guys and Dolls’.

Pero no todo fue ahí, pues también ganó un Emmy en el año 1985 por su trabajo en la trágica película ‘Death of a Salesman’, protagonizada por el legendario actor Dustin Hoffman, según lo detalló The Sun. Los tributos hacía Tony han llegado luego de que se ha difundido la sensible noticia de su deceso. Archivado como: Muere Tony Walton derrame.