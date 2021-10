Conductor de Primer Impacto revela el padecimiento que tiene su padre

Afirma que no está listo para dejarlo ir "No estoy listo para decirle adiós a mi papá". Tony Dandrades, conductor de Primer Impacto, revela los terribles padecimientos que su padre ha estado sufriendo en los últimos meses y asegura que, a pesar de que su familia ya se resignó, él aún no está listo para decir adiós a su "más grande ejemplo de vida". Fue a través de una entrevista con la dominicana Lourdes Stephen, en donde el conductor y corresponsal de entretenimiento del programa "Primer Impacto", Tony Dandrades se abrió con la periodista y habló sobre diversos temas de su vida privada, desde el cómo llegó a ser corresponsal para la cadena de Univisión y hasta los problemas personales que ha enfrentado ante el padecimiento de su padre. Conductor de Primer Impacto sufre por terrible noticia de su papá Al inicio de la entrevista, la cual fue publicada en la cuenta de YouTube de la conductora Lourdes Stephen, se logra observar como el presentador del programa Primer Impacto narraba su llegada de Puerto Rico a Miami, asegurando que ese viaje había sido el inicio de muchos logros en su vida profesional. Posteriormente a esto, Tony Dandrades comentó que sus padres eran su más grande orgullo debido a que siempre habían sido unas personas trabajadoras y amorosas: "Mis padres quizá no me dieron una vida muy asentada, pero sí son un ejemplo humano increíble, y eso no tiene precio, por eso los venero a ellos a quienes los tengo siempre en el corazón, a mi papá en especial, quien ahorita está malito".

Le dio un derrame cerebral a su padre; Conductor de Primer Impacto sufre por terrible noticia de su papá Tras este comentario, el conductor de “Primer Impacto” reveló algunos de los padecimientos que su padre ha estado sufriendo últimamente, entre ellos un derrame cerebral y pérdida de memoria: “(…) A mi papá le dio un derrame y la parte derecha de su cuerpo esta inmóvil, no puede caminar”, inició el presentador dominicano Tony Dandrades. El conductor afirma que desde hace ya bastante tiempo han estado luchando con eso, y más ahora que su padre está comenzando a perder la memoria: “Hemos venido batallando con eso desde entonces, también ya ha estado perdiendo un poquito la memoria, y tiene por ahí alzheimer”, comentó con el semblante triste.

Es muy difícil para su familia; Conductor de Primer Impacto sufre por terrible noticia de su papá Tony Dandrades, conductor del programa de Univisión de “Primer Impacto”, comentó que era algo sumamente difícil tanto para él como para su familia; “Son muchas complicaciones que es muy triste verlo así y nada, estamos lidiando con eso y mi mamá pues es una persona muy dura de espíritu y de mucha fe y eso lo ha sostenido en esta difícil situación”. Ante estos lamentables padecimientos que tiene su padre, el también actor dominicano se mostro bastante triste por la situación, debido a que “no le gustaba ver a su padre así”, siendo una etapa muy difícil para él, y por más que quiera hacer algo ya no puede, afirmando que la mayoría de su familia ya se resignó.

“No puedo hacer nada por él”; Conductor de Primer Impacto sufre por terrible noticia de su papá “(Para él ha sido) Muy duro, porque yo soy el hijo mayor, no me gusta ver a mi papá así, yo siempre he trabajado para ayudarlos a ellos ye está en una condición por la cual yo no puedo hacer nada por ellos porque es un tema de salud, y su salud ya está muy deteriorada”, expresó. Con un semblante bastante triste y la mirada gacha, el conductor dominicano reveló que a pesar de que su familia se encuentra esperanzadora a una mejora, ya se han resignado a la opción de que tal vez todo continúe así, sin embargo el conductor no, ya que él aseguró que no estaba listo para decirle adiós a su padre:

No quiere decirle aún adiós a su padre “Y nada, estamos con fe de que pronto algo pueda pasar y resignados si lo peor”, comentó Toni Dandrades durante la entrevista con la periodista Lourdes Stephen. A pesar de esto, el conductor afirma que él no está listo para decirle adiós a uno de los ejemplos más grandes que ha tenido en toda su vida: “No, yo no estoy listo para decirle adiós a mi papá, fue una gran persona, un hombre de gran corazón, yo quisiera tener el 50% de lo que fue mi papá, era una persona que se comportó como muy pocos se comportan y ese es un gran legado que me dejará y que yo he tratado de repetir durante mis años de vida”, confesó el periodista dominicano al revelar los terribles padecimientos que su padre tiene. VIDEO AQUÍ

Borja Voces, conductor de Primer Impacto está de luto por la muerte de su tío “YO SIEMPRE TE RECORDARÉ”. El conductor de Primer Impacto, Borja Voces, está de luto por la muerte de su tío José Gómez Pérez, para quien escribió un sentido mensaje en sus redes sociales. Este domingo, el presentador del programa de noticias de Univisión informó que su querido ‘tío Pepe’ había fallecido y lo hizo publicando un conmovedor mensaje junto a una fotografía en la que lo abrazaba y en la que se les veía muy felices juntos.

Conductor de Primer Impacto Borja Voces está de luto Borja Voces escribió: “Buen viaje tío Pepe. Gracias por las lecciones, tu sentido del humor y por haberme querido tanto. Yo siempre te recordaré. Cuida de los nuestros desde el cielo”. Esta dolorosa partida ocurre apenas unos días después de que el conductor celebrara el último cumpleaños de su tío. “Hoy estamos de fiesta porque mi gran Tío Pepe cumple 87 años”, escribió el pasado 7 de septiembre, el conductor de Primer Impacto.

Celebrando su vida En aquella oportunidad destacó las virtudes de ese ser tan querido para él. “Un guerrero que nos demuestra cada día su amor por la vida y la lealtad a su familia. Te quiero @pepe.ligerillo. ¡Feliz cumpleaños! Por muchos años más. ¿Me ayudan a felicitar a Tío Pepe? #FamilyFirst #TioPepe #HappyBday”, comentó. Al parecer el enorme cariño era mutuo, pues la primera publicación, de las tres únicas que hizo su tío Pepe en Instagram, era precisamente de una foto junto a él, su “sobrino americano”.

Junto a su “sobrino americano” “Con mi sobrino americano @borjasvoces”, escribió @pepe.ligerillo en junio de 2016. El presentador no se quedó con las ganas de devolverle el cariño a su tío y le respondió: “Gracias por venir a verme! Te quiero mucho!”. Y unos días después agregó en otro comentario: “Te quiero TIO PEPE!!” y algunos corazones. Sus mensajes dejan claro que ambos mantenían una muy bonita y cercana relación.