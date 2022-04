Shakira solo se reía de nervios y mostraba su gran incomodidad a través de las muecas que hacía y el alejamiento que presentaba hacía el periodista de origen dominicano. Posterior a eso la cantante comentó, “¡Por favor! Oye me estás poniendo nerviosa”, fueron las palabras que la intérprete de ‘Chantaje’ expresó.

Luego de haber realizado esa pregunta tan incómoda mostraron unas imágenes en donde el rostro de Shakira mostraba que no estaba del todo agusto al continuar con la charla con el periodista dominicano. Ante la ausencia de la respuesta por parte de la colombiana, Tony Dandrades le dice, “Dime que sí”.

“No crean que me estoy aprovechando”, las declaraciones de Tony Dandrades

Después de ese incómodo momento, se ve como el periodista y la cantante juegan una ronda en una mesa de billar, en donde da la impresión de que Shakira lo golpeó en la nariz y al momento en que ella se acerca a Tony, este le dice que se encuentra bien pero de forma insistente le pide que le de un beso para sentirse mejor.

Al momento en que se muestra como Shakira sale corriendo del lugar se puede escuchar a Tony narrar, “No crean que me estoy aprovechando, es que aún no la he convencido de tener un bebé”. Después de unos minutos se aprecia que están jugando fútbol virtual, en donde el periodista mete un gol y tras festejar le dice que lo del bebé sigue en pie.