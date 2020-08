Triste noticia en el medio artístico

El cantante Tony Camargo murió a los 94 años de edad

Fue mundialmente reconocido por su tema El año viejo

“Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas: me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra”. ¿Quién no recuerda esta canción? Sin duda, El año viejo es uno de los temas más sonados en cada vispera de Año Nuevo, y su autor, el cantante Tony Camargo, lamentablemente perdió la vida a los 94 años de edad.

En un 2020 para el olvido, con coronavirus incluido, desastres naturales, muertes y tragedias por todos lados, este tema de Tony Camargo, El año viejo, probablemente cobre un nuevo significado el 31 de diciembre, porque sí, definitivamente, será un “año viejo” que nadie olvidará.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) que se dio a conocer esta triste noticia:

“Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de Tony Camargo”.

En esta misma publicación, se menciona que el autor de El año viejo era un músico jalisciense de reconocida trayectoria y que murió la tarde del miércoles 5 de agosto en Mérida, Yucatán, en México.

“Es recordado por la canción ‘El año viejo’, que aunque su autor es el colombiano Crescencio Salcedo, la versión de Camargo es la que nos hace bailar cada final de año”.

Por último, la ANDI se dirige a los familiares y amigos del cantante para expresar sus más sentidas condolencias.

“Que en paz descanse”, “Mis condolencias para su familia y amigos”, expresaron algunos seguidores de esta cuenta.

