El periodista argentino Javier Ceriani informa sobre impactante noticia

Tony Aguirre, cantante de narcocorridos, fue detenido en Mexicali, Baja California, en México

El artista da un revelador mensaje a través de sus historias en Instagram

“La información no es como la reportan otros medios”, expresó el periodista argentino Javier Ceriani en su cuenta oficial de Instagram luego de que se diera a conocer que Tony Aguirre, cantante de narcocorridos, fue detenido en Mexicali, Baja California, en México.

Despúes, el artista, de 29 años de edad, dio un revelador mensaje a través de sus historias de Instagram.

Con más de 250 likes hasta el momento, Javier Ceriani informó: “Última hora!!! Fuerte. Hablamos con el cantante de narcocorridos, Tony Aguirre, quien se dijo que fue detenido en la madrugada de este domingo luego de ‘faltarle el respeto‘ a la autoridad del lugar”.

En este mismo texto, el periodista argentino, quien conduce el programa Chisme No Like junto a Elisa Beristain, dijo que en su programa dará más información, pero adelanta que Tony Aguirre manda saludos y que “la información no es como la reportan otros medios”.

Algunos seguidores de esta cuenta no dudaron en externar sus puntos de vista luego de que se informara sobre la detención del cantante de narcocorridos: “No es necesario que nos des más info, con este post es suficiente, no lo conozco”, “No le den cámara a esos entes, por favor”, “¿Y quién es ese pelagatos de quinta?”, “Debe respetar al oficial de la ley”, “No sé quien es el señor”, “¿Y ese quién es? Jamás lo había visto”.

Alguien más hizo esta observación sobre Tony Aguirre: “Él es cantante de narcocorridos, pero parece más narco que cantante. De terror la cara del tipo”.

“Solo lo vi y ya me falta dinero en mi bolsa, tiene toda la pinta de malandro”, “Dijo que se la pel… en sus historias”, “No manches”, “Se parece al Chino Antrax”, “Yo solo confío en su información”, se puede leer en más comentarios.

Pero lo que más llamó la atención, es que Tony Aguirre dio un revelador mensaje a través de sus historias en Instagram.

Antes de comenzar, el artista mueve la cabeza de un lado a otro en señal de negación y dice: “Yo siempre les he dicho que no peleen, raza, pero es que no aguantan, pues le pegan a uno unas patadas y uno se les devuelve un verg…zo y se agüitan los batos, pues te queman, pero se pelan la ver…”.

Con más de 50 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Tony Aguirre ha realizado hasta el momento 37 publicaciones, donde compartido algunos momentos de su vida personal y profesional.

Según su perfil en Spotify, Tony Aguirre es un artista originario de Ciudad Obregón, Sonora, México, y actualmente radica en Tijuana, Baja California. Nació en 1991 y es el mayor de dos hermanos. Inició su carrera musical en el 2008 cantando otro tipo de género musical que no era el regional mexicano, y en este género (regional mexicano) solo lleva 3 años.

Apenas el año pasado, lanzó su álbum más reciente, de nombre Kilos de oro.

