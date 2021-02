Toño Mauri sale del hospital tras meses luchando contra la COVID-19

Revelan fotografías del actor mexicano saliendo del hospital en EE.UU.

El actor mexicano ofreció una exclusiva entrevista con el doctor Juan

Irreconocible. El reconocido actor de telenovelas, Toño Mauri, salió del hospital tras meses de lucha contra la COVID-19 y un doble transplante de pulmón al que tuvo que ser sometido debido a las graves secuelas, sin embargo ahora luce muy diferente.

A través de Twitter, el Centro de salud académico de la Universidad de Florida compartió conmovedoras imágenes del mexicano abandonando el hospital acompañado de decenas de doctores y enfermeros del hospital en EE.UU. Las graves complicaciones del coronavirus que sufrió Toño Mauri lo obligaron a pasar meses en la institución de salud luchando contra el coronavirus.

Toño Mauri mostró una mejora tras el transplante

La salud de Toño Mauri había mostrado una leve mejoría luego del doble transplante de pulmón al que fue sometido esta semana en Estados Unidos, reportó Agencia Reforma.

El actor tuvo consecuencias a causa del COVID-19, sin embargo su hijo Antonio Mauri Alemán comentó en entrevista con Venga la Alegría que su padre ya se encontraba estable.

Mauri apareció ‘irreconocible’ en exclusiva entrevista

El programa despierta américa, adelantó en Twitter un fragmento de la que se convirtió en la primera entrevista de Mauri tras salir del hospital y algunos fans se sorprendieron al ver cómo lucía: “Dios mío quedé in pactada de verlo así ,pero también con mucha fe y esperanza en Dios de que muchos más podrán ganarle la batalla a este maldito virus”, dijo una usuaria.

El actor mexicano dijo con la voz quebradiza: “Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tú fuiste, y eres, la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”. “Tuve el honor y la responsabilidad de ser el médico de cabecera de la familia”, escribió el doctor Juan en Instagram. Para ver el video dé clic aquí.