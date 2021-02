El actor Toño Mauri llora con el Dr. Juan Rivera al recordar el milagro de su recuperación

Mauri dio una entrevista por primera vez desde que salió del hospital

El mexicano estuvo meses luchando contra el coronavirus e incluso se sometió a un doble trasplante de pulmón

El actor mexicano Toño Mauri ‘rompió’ en llanto al recordar el ‘milagro’ de su recuperación, durante la primera entrevista que concedió al Dr. Juan Rivera tras salir del hospital, donde pasó meses luchando contra el coronavirus, donde además confesó que aún tiene complicaciones médicas como no poder caminar.

La entrevista encabezada por el Dr. Juan Rivera comenzó con un ‘irreconocible’ Toño Mauri relatando el primer día que visitó el hospital, revelando que nunca se imaginó estar luchando tanto tiempo contra el coronavirus.

Toño Mauri jamás pudo imaginar a lo que se enfrentaría

“Yo pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa”, relató Toño con una voz ronca y haciendo un esfuerzo para hablar: “Ahí empezó esta historia que acaba de terminar”. Tras decir estas palabras, en pantalla fue posible observar una fotografía del actor sonriendo, rodeado de tubos médicos y mientras está siendo sostenido por enfermeras.

El coronavirus ‘destruyó sus pulmones’

“El virus atacó directamente mis pulmones, los daño muchísimo”, dijo Mauri antes de señalar que su única “esperanza” era obtener un trasplante de pulmones.

La entrevista se tornó sumamente emotiva cuando Toño Mauri ‘rompió en llanto’, al platicarle al Dr. Juan Rivera que sólo podía pensar en sus hijos, su esposa Carla Alemán y su familia.

“Le dije al doctor que no importa lo que tuviera que hacer… de ahí ya no me acuerdo de nada hasta que desperté del coma”, afirmó entre lágrimas y con voz quebrada. Para ver el video dé clic aquí.