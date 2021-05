El doctor de cabecera de Toño Mauri

El actor mexicano dijo con la voz quebradiza: “Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tú fuiste, y eres, la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”.

“Tuve el honor y la responsabilidad de ser el médico de cabecera de la familia”, escribió el doctor Juan en Instagram. “Hablando con los médicos en el hospital a diario y finalmente, junto a su familia, tomar la decisión de transferirlo a un centro médico donde pudiese recibir unos pulmones nuevos”, relató.