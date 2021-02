Antes de que el actor Toño Mauri confesara que había Dios había tomado su mano durante su estadía en el hospital, el mexicano argumentó que incluso los doctores y su familia ya esperaban lo peor:

“Estuve tres meses en coma, me pasó todo, todo lo que me dijeron que iba a pasar pasó, le dijeron a mi familia que ya no había nada que hacer y al día siguiente me recuperaba y los doctores se extrañaban bastante”.

Posteriormente, confesó como a pesar de que ya iba avanzando y recuperándose, un día los doctores le dijeron que necesitaba un trasplante de pulmón urgente, debido a que el suyo ya no le respondía:

“Hasta que llegó un momento en donde mis pulmones ya no funcionaban, y ahí fue donde me recomendaron este lugar, era la ultima oportunidad que tenía, conocí a los doctores, y juntos pasamos este trasplante”.

El actor, quien confesó que fue tocado por la mano de Dios, también argumentó que estuvo esperando los pulmones a que fuera compatible durante 10 días, diciendo también que aunque no sabía el nombre de la persona que los donó, sin duda era un ángel.

“Estoy muy agradecido con el donante, porque esta persona que donó sus pulmones también donó el hígado, los riñones, les dio vida a otras personas, no sé quien es, pero seguramente es un ángel”.

Cuando a Toño Mauri le preguntaron quién había sido su fortaleza durante esta lucha, el actor sin más mencionó a Dios:

“Fue Dios, porqué sentí su presencia muy cerca de mí, yo le dije que cualquiera que fuera su decisión, yo la aceptaba, pero quería ver a mis hijos crecer, quería vivir. Para mi Dios fue mi fuerza, y lo sentí, le pedí que me tomara de la mano y sentí que lo hizo, me acompañó, es lo más grande que me ha pasado”, confesó Toño Mauri con la voz quebrada.