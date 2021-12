Antonio Mauri Jr celebra junto a su hermana la increíble noticia

Quién también se mostró muy feliz y compartió la gran noticia fue su hermano Antonio Mauri, según la revista anteriormente citada, Carla y su esposo Pablo le hicieron una petición muy especial al joven, más nunca se reveló de que se trataba pero sin dudas muy pronto podremos saber de que será participe..

“Esta Navidad me hicieron la pregunta más increíble del mundo… ¡Todavía no me la creo que me escogieron como padrino! ¡Van a ser los mejores papás del mundo! ¡Los quiero! Gracias”, escribió Antonio Mauri Jr en su perfil de Instagram, apareciendo a lado de los futuros padres con una enorme sonrisa. Archivado como: Toño Mauri confirma bebé.