Alan Tacher revela cómo se encuentra Toño Mauri

El actor y productor estaría en terapia intensiva luego de haber sido diagnosticado con Covid-19

Alan Tacher asegura que el coronavirus es monstruoso

Luego de que Toño Mauri fuera diagnosticado con Covid-19, Alan Tacher revela cómo se encuentra el actor y productor, quien estaría en terapia intensiva, además de asegurar que el coronavirus es monstruoso.

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, el cual lleva hasta el momento casi 90 mil reproducciones, se compartió el estado de salud actual del actor y productor Toño Mauri, quien estaba preparando el lanzamiento de la serie biográfica del cantante Miguel Bosé. Alan Tacher habló con él desde el hospital.

“Antes que nadie supiera aquí en Despierta América que Toño (Mauri) tuviera Covid, él se comunicó conmigo precisamente para hablar con el Dr. Juan (Rivera). Habló esa vez y yo los mantuve en contacto, le pasé el teléfono del Dr. Juan, se sentía bastante bien, todavía estaba en su casa, y le dijo el Dr. Juan que no se fuera al hospital si es que no tenía problemas de respiración”, expresó Alan Tacher sobre los días previos a que Toño Mauri fuera hospitalizado.

Alan Tacher compartió que Toño Mauri le mandó una foto desde el hospital y le preguntó qué era lo que había pasado.

“Me empezó a explicar que gracias al Dr. Juan, que en ese momento le llamó, se empezó a sentir muy mal y el Dr. Juan le ayudó y lo encaminó para que estuviera en el hospital. Despúes, se complica la situación, está en terapia intensiva, pero está estable, ayer mandé un mensaje con él, nos estuvimos mensajeando, dice que está mejor, pero que sí lo están monitoreando 24 horas, por eso está en terapia intensiva”.

Por último, Alan Tacher comentó que Toño Mauri le dijo que el coronavirus es “un monstruo”, y que quiere salir del hospital para contar su experiencia.

“Hay que tener muchísimo cuidado, la gente no está creyendo en esto, se los decimos porque es un monstruo y ahí sigue el Covid (coronavirus), y hay gente que no está haciendo caso. El día de ayer, les digo, yo me comuniqué con él (Toño Mauri), está estable, pero está en terapia intensiva”, concluyó Alan Tacher.

De inmediato, usuarios de esta cuenta de Instagram dieron sus puntos de vista sobre el estado de salud de Toño Mauri: “Dios le dé pronta recuperación”, “Es mejor no enfermar, porque ahora el que pone un pie en el hospital, no sale vivo… Que miedo”, “Dios pondrá su mano protectora para sanarlo”, “Esperando su pronta recuperación”, “Dios lo acompañe”, “Dios lo guarde y se recupere pronto. Gracias @drjuanjr por el apoyo, tan querido usted”, “Wow, que difícil situación, que Dios lo proteja”.

