“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la intérprete Toni Rodríguez. Actriz con una amplia trayectoria en el mundo del doblaje, se le recuerda por haber prestado su voz para producciones como La Sirenita, Los Pitufos y ¿Dónde están las rubias?”, se puede leer en esta publicación.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) se comunicó sobre esta pérdida que pone de luto al medio artístico de México, aunque no se revelaron más detalles de la causa de su muerte. Tenía 51 años de edad.

Pocos días después de que se informara sobre la muerte del actor Enrique Becker , se dio a conocer el sensible fallecimiento de Toni Rodríguez, actriz de doblaje, que prestó su voz a diferentes personajes, entre ellos a Pitufina en la película de Los pitufos.

La última publicación de Toni Rodríguez

Con exactamente 2 mil seguidores, Toni Rodríguez realizó hasta el pasado 17 de febrero 183 publicaciones, en las que compartía algunos momentos tanto de su vida personal como profesional. En su última publicación, en la que ya se enviaron algunas condolencias, expresó lo siguiente:

“”Hacer lo que te gusta no tiene precio. Taller de teatro on line, sigue con tu preparación para que lleguen los estelares”. Un usuario compartió algo que no puede pasar desapercibido: “Se notaba que ya estaba mal de salud en esta foto. Descanse en paz”.