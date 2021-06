La separación de Adamari López y Toni Costa sigue dando de qué hablar

Ahora, Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa Chisme No Like, presentan a los “hombres” del bailarín y coreógrafo español

“Creo que posiblemente él quiso tener un cambio en su vida con Adamari y al final se fue por su mismo sexo”, expresan usuarios

¿Será la causa de la separación? A poco más de una semana de que se diera a conocer el fin de la relación entre Adamari López y Toni Costa después de 10 años juntos, ahora presentan a los “hombres” del bailarín y coreógrafo español.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like, presentaron un reportaje, el cual está disponible en el canal oficial de YouTube del programa, donde no se guardaron nada y mostraron lo que podría ser el motivo principal de la separación entre Ada y Toni.

“Hay quienes dudan de su sexualidad”

En primer lugar, los periodistas recordaron que Toni Costa llegó al programa Mira quién baila mucho antes de conocer a Adamari López, además de aclarar que ellos no fueron los primeros en hablar de la orientación sexual del bailarín.

Fue la revista People en español que publicó lo siguiente: “El amor de Adamari López ha tenido reacciones de todo tipo con esta cambio (de look). Hasta hay quienes dudan de su sexualidad”, a lo que Toni Costa no se quedó callado… (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).