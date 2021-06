Y cuando nadie lo esperaba, enfocó la cámara de su celular a su hija Alaïa, quien no supo cómo reaccionar mientras el bailarín comentó que esperaba que su pequeña comiera. Su rostro cambió cuando se dirigió a ella (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

¿Cómo lo habrá tomado Adamari López? Tras su separación de la actriz y conductora puerorriqueña, la cual la dieron a conocer ambos a través de sus respectivas redes sociales, Toni Costa se va a comer con misteriosa mujer y no duda en “presumirlo”.

En la mayoría de las críticas, muchas personas no dudaban en decir que Toni era “un mantenido”, incluso se llegó a decir que la causa de la separación, más que por el dinero, fue porque el coréografo español mantenía una relación con “alguien más”.

¿A falta de dinero, se puso a darle ‘más duro’ al trabajo? Y es que mientras Adamari López no deja su status de conductora de uno de los principales matutinos de habla hispana del país, y que logró compaginar con su labor de actriz, Toni Costa se enfocó en dar clases de zumba a sus fanáticas, pero la gente siempre lo tachó de ‘mantenido’ y ahora se puso a promocionar un servicio.

En una semana, a Toni Costa le inventaron que se separó por supuesta infidelidad con un hombre, que porque Adamari López se hartó de mantenerlo, que porque no ayudaba más a la boricua con su hija Alaïa, que si porque estaba muy enfocado en su trabajo como mentor en ‘Mira Quién Baila’ y un sinfín de rumores que ahora decidió dejar de lado.

Toni Costa se harta de los rumores

En el video de Instagram, al ex de Adamari López se le puede ver con una gorra negra, unos pants del mismo tono y una playera con letras de colores, sin embargo, resulta sorpresivo que sean los de la bandera de la comunidad gay, del arcoiris, no porque el bailarín no los apoye, sino porque precisamente se le señaló en días previos como ‘infiel’ con un hombre.

A través del programa de Chisme en vivo, se dio a conocer según palabras del periodista Javier Ceriani, que Toni Costa habría engañado a Adamari López con un supuesto bailarín de Mira Quien Baila, lo que habría devastado a la boricua y por eso decidió ir a terapia de pareja, lo que supuestamente no funcionó y derivó en la ruptura.