Por último, la ex pareja de Adamari López compartió que se encomienda a este santo, y a Dios, para que “nada ni nadie nos haga daño y sobre todo que nos proteja de la maldad siempre”. De inmediato, sus seguidores le expresaron su apoyo en estos días en que no la está pasando de lo mejor.

Toni Costa dice que se siente “muy afortunado”

Una de las primeras personas en reaccionar a esta publicación le dijo a Toni Costa que esperaba que leyera todos los comentarios: “Mira cómo te queremos, Toni, Dios te ama mucho más”, a lo que respondió: “Te aseguro que siempre que puedo lo hago y me siento muy afortunado, gracias de corazón”.

Por su parte, otra persona no se anduvo con rodeos y escribió lo siguiente: “Tú no tienes nada qué aclarar, tú no eres el acomplejado, solo has dado lo que eres de corazón y eso se siente por ti y por tu hija. sigue siendo quién eres, ella lleva mucho de la esencia tuya”.