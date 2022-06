El bailarín español cada vez luce más triste

Ya había llorado, pero por su novia Evelyn

Piden que ya se salga para que pueda estar con su hija

La segunda edición del reality show de La Casa De Los Famosos cada día se prende más. El bailarín Toni Costa se ha salvado de una eliminación, pero parece que eso no lo tiene del todo contento, pues ya ha llorado varias veces y sus seguidores aseguran que ya no puede con “tanta presión.”

Los seguidores del ex de Adamari López se ha ganado el cariño de muchas personas al ser parte del exitoso programa de Telemundo. Evelyn Beltrán, la actual novia de Toni, no ha parado de mostrar su apoyo al español, en la primera ronda de eliminación Costa estuvo nominado, pero Evelyn no paraba de mostrarle su apoyo.

¿Por qué llora Toni?

La primera vez que el español lloró, fue junto a Natalia Alcocer, ella junto a Toni Costa se encontraban en una amena conversación cuando los dos tocaron el tema de sus parejas, pero lo que no esperaban es que ambos se pusieran sentimentales y se dieran cuenta de lo mucho que las extraña.

“Cuando alguien te hace tan feliz se necesita cab***”, reconoció el bailarín de origen español mientras se secaba con una servilleta las lágrimas que salían de su rostro. “Pero los pensamos y están con nosotros”, trató de consolarlo la actriz e influencer mexicana, quien también entró en la casa teniendo fuera una pareja que la hace muy feliz.