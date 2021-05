Toni Costa rompe el silencio sobre su supuesta infidelidad (FOTO)

Tras su separación de Adamari López los rumores sobre una infidelidad de Toni Costa han salido a la luz

Incluso se llegó a decir que pudo engañarla con un hombre pero ahora Toni manda fuerte mensaje Toni Costa rompe el silencio sobre su supuesta infidelidad (FOTO). Tras días de intensos comentarios, críticas, mensajes de apoyo y rumores, el bailarín español rompe el silencio y manda contundente mensaje tras su ruptura con Adamari López. Hace unos días, la pareja más querida por la comunidad hispana en Estados Unidos anunció su separación ‘temporal’ tras una serie de rumores sobre su distancia. Adamari López lo anunció con un emotivo video y Toni Costa por un comunicado en Instagram. Toni Costa ¿aclara supuesta infidelidad? El padre de Alaïa, la hija de Adamari López reapareció recientemente y más ‘sonriente’ que nunca, pero fue este domingo, cuando después de días de rumores sobre su separación de Adamari López, rompe el silencio y manda un fuerte mensaje. A través de su cuenta oficial de Instagram, el bailarín español subió diversas fotografía y recuerdos con su hija Alaïa a sus Instagram Stories, donde aprovechó para dedicar un mensaje a todos aquellos que han hablado sobre él y su familia.

Toni Costa rompe el silencio sobre supuesta infidelidad A través del programa de ‘Chisme no like’ cuyos titulares son los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristáin, se dio a conocer que supuestamente hubo muchos ‘secretos’ detrás de la relación y que desde el mes de enero Toni Costa sacó las cosas de casa de Adamari López y en ese entonces ya no estaban juntos. Mediante su comunicado, Toni Costa dejó entrever que la separación era temporal, sin embargo, los periodistas de Chisme no Like lo tomaron como que el bailarín español se está aferrando a no dejar ‘la fama y la comodidad’ que Adamari López le brindaba, de ahí a que la gente lo tachaba de ‘mantenido’.

Rumores sobre Toni Costa ‘con otro u otra’ Sin embargo, Javier Ceriani precisó que Adamari López decidió separarse por una serie de situaciones que fue viviendo, según los rumores, con Toni Costa a quien tachó de infidelidad ‘con otro u otra’, dando a entender que engañó a la boricua no sólo una, sino varias veces y que hubo un tercero o tercera en discordia. En Chisme no like se aseguró que la hija de Toni Costa y Adamari López ya sabe de la separación de sus papás y tiene que ir a terapia para atravesar este proceso tan complicado, de ahí que en las últimas semanas se vea compartir a cada uno por su lado con Alaïa, mientras su padre la lleva a jugar, su mamá la consiente con tratamientos de belleza.

Toni Costa contesta En sus historias de Instagram, Toni respondió con el fuerte mensaje: “LAMENTABLEMENTE… hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo. No se dejen llevar por lo que inventan, todo eso viene de corazones vacíos y sin amor”. Después, el bailarín dejó un mensaje que hace pensar que podría volver con la boricua y que su separación es realmente temporal como ellos anunciaron: “El tiempo de Dios es perfecto”, finalizó Toni Costa al romper el silencio sobre la supuesta infidelidad.

“¿Quién le quiso tumbar el hombre a Adamari López?” Según lo indica Javier Ceriani, Adamari López comenzó a ocuparse más en su imagen y en su físico haciendo ejercicio y alimentándose mejor, porque hubo una ‘persona’ que, según los rumores, le quiso ‘tumbar’ el amor con Toni Costa, quien supuestamente habría tenido algo que ver con él o ella. “¿Quién le quiso tumbar el marido a Adamari López? ¿Una mujer o un hombre? Pregunto, pero el chico siempre tuvo fama, se le buscó y nunca se le encontró nada, pero zumbaba, glúteo va, glúteo viene, ¿quién se metió en esta pareja? porque sí, cuando una mujer se pone linda es porque le están por tumbar la pareja…”, aseguró Ceriani.

¿Un hombre fue el tercero en la relación? “Toni se queda sin casa, sin tarjeta de crédito, sin el lujo de Adamari ¿de qué va a vivir ahora? Él no se separó, él dejó un trabajo… Ella va a tener que mantenerlo a él…Lo que sí es que hay que dejar la posibilidad de la entrada de una mujer o un hombre de la zumba, él estuvo rodeado de mujeres y son 10 años de estar ahí…”, expresó. ¿Adamari López no tiene un carácter fácil? Javier Ceriani comentó: “Adamari tiene un carácter, la chiquita es enojona, explosiva y mamo… a veces la gente engaña mucho, que parece una santa… por qué ella tomó esta decisión ‘saludable’, ¿qué es lo no saludable con Toni Costa? ¿Violento? ¿Había otras cosas, había engaño, qué es lo no saludable que vivía Adamari?”, cuestionó.

“Bueno si no se aman mejor que se separen” Para los conductores de ‘Chisme no like’ hubo una tercera persona de seguro que acabó con la relación entre Adamari López y Toni Costa quien habría cometido infidelidad con un hombre, por las especulaciones que supuestamente hubo desde que el bailarín español ‘apareció’ en la escena y se hizo famoso por la boricua. “Bueno si no se aman mejor que se separen, el amor no debe ser forzado”, “El trabaja con Univision de bailarín y ella así lo conocía no hay nada de malo que un hombre gane menos suele pasar solo por eso no hay que menospreciar a un hombre”.AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHISME NO LIKE.

Toni Costa reaparece tras su separación de Adamari López FOTO Instagram ¿La querida familia hispana volverá tras esta separación temporal? es algo que solo el tiempo dirá, y mientras que Adamari López se ha quedado en silencio tras publicar un corto video donde confesó la separación de Toni Costa, este reaparece muy sonriente. Fue a través de Instagram y tras los rumores, que Toni reapareció en las redes sociales tras algunos días de estar en ‘silencio’ por la separación con la querida conductora hispana, Adamari López. El bailarín español se mostró realizando una de sus grandes pasiones.

Reaparece ‘más sonriente que nunca’ Toni Costa reaparece jugando golf en un paradisíaco campo en las fotografía subidas a Instagram que lograron acumular más de 35 mil likes hasta el momento de la redacción de esta nota. “No hay nada como disfrutar de la familia y si encima juegan golf, mejor aún”, escribió Costa. Desde el Bahía Beach Resort & Golf Club, el español se mostró disfrutando del sol de Puerto Rico. “Gracias a mis amigos de @stregisbb, el campo está a otro nivel, te lo recomiendo!”, escribió en la publicación donde Toni Costa reaparece tras el escándalo.