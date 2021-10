Supuesta novia de Toni Costa llega a Miami y Adamari López ‘reacciona’

Al bailarín español se le relaciona con una influencer conocida como la “Bichota”

Aseguran que la boricua reaccionó con un video en su red social

Toni Costa recibe novia. Hace unos cuantos días las redes sociales explotaron cuando el periodista Javier Ceriani relacionó a la ex pareja de Adamari López, Toni Costa con una mujer la cual la conocen como “La Bichota”. Ahora la supuesta novia del español llega a la ciudad de Miami y la boricua más querida por los hispanos reacciona ante esto.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Adamari López compartió un video en sus historias el cual aseguran que se trata de la reacción sobre la supuesta novia de su expareja. Cabe mencionar que a la puertorriqueña le ha caído de maravilla el divorcio, ya que su cambio físico ha impresionado mucho.

Toni Costa recibe a sus supuesta novia en Miami y Adamari López reacciona

El nombre de la influencer es Evelyn Beltrán y es conocida en sus redes como la “Bichota” y desde hace días la relacionan en un supuesto noviazgo con Toni Costa. Hasta el momento ninguno de los dos ha salido a confirmar su relación, pero al parecer el verlos juntos ha causado una molestia en la boricua.

La cuanta de Instagram de Chisme No Like confirmó que Beltrán llego la mañana de este jueves a la ciudad de Miami y fue recibida por el bailarín y además aseguran que Adamari no se ha quedado con los brazos cruzados y reaccionó ante este posible nuevo romance de su exprometido y padre de su hija.