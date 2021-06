Fue a través de su cuenta de Instagram , donde Costa compartió una imagen donde les desea un feliz día a sus fans y les envía bendiciones a todos, e inmediatamente los usuarios no dudaron en reaccionar a la foto con comentarios de apoyo al español que ha sufrido la separación de quien era su prometida.

Los internautas no dudaron en enviar sus mensajes llenos de bendiciones y además mencionan que Adamari no sabe lo que se está perdiendo: “Bendiciones y que Dios cuide de Ti”, “Lindo día, bendiciones en cada paso que des”, “Que tu vida ahora en adelante brille ella se lo perdió”.

Toni Costa reaparece Adamari López: Esperan que pronto encuentre a su verdadero amor

A pesar de los mensajes de apoyo que recibió, hubo quienes le desearon que pronto encuentre a su verdadero amor: “Dios permita encuentres el verdadero amor”, “Tony muy guapo parlante y pilas”, “Feliz día, bendecida sea tu vida en todo momento”, “Toni bendiciones oración poderosa y eficaz lindo día besitos a tu familia”, comentaron algunos internautas.

“Muchas Bendiciones sigue adelante cuida de tu hija como siempre lo has hecho. Lucha por el amor si eres correspondido si no pues ella no te supo valorar. Hay mujeres que Dios le pone hombre bueno y los deja y luego se tropiezan con unos que las maltratan”, dijo un usuario.