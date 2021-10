“Toni Costa, ya reemplazó a Adamari López. ¿Quieren saber con qué sexo es?”, dijo Javier Ceriani en la trasmisión del programa ‘Chisme No Like’ y donde presentaron a la supuesta nueva novia del bailarín español. “Señoras y señores, es una mujer. Muy diferente a Adamari”, continúo el argentino presentando en pantalla a la joven. Archivado como: Toni Costa nueva novia

Chisme No Like, fue el programa que dio a conocer el nuevo romance del bailarín, inclusive se llegó a insinuar que estaría buscando un nuevo hogar, cerca de donde vive su nueva novia. Además, hablaron de la situación que llevó al divorcio a Adamari López y al español. Tal parece que Adamari descubrió que le fueron infiel y prefirió romper la relación.

De acuerdo con Chisme No Like, la joven con quién estaría estrenando romance es Evelyn Beltrán. Ella es una joven influencer y tiktoker, quien ha destacado por sus videos bailando y mostrando su espectacular figura; según el programa de espectáculos, las pruebas que demuestran la relación, son que ambos se siguen en Instagram y se dan ‘like’ en cada fotografía que suben.

“Se especula mucho, vamos a hablar claro. ¿Por qué se separa Adamari López de Toni Costa?”, preguntó Ceriani a Elisa Beristain ante la duda que surgió después de que Adamari confirmara la separación con el bailarín español y que sorprendió a toda la audiencia. “La verdad, Toni Costa le ‘metió los cuernos’ No solo una vez, sino muchas veces. Adamari, encontraba los textos de Toni hablando con mucha gente.”, dijo el argentino. Archivado como: Toni Costa nueva novia

Toni Costa nueva novia: ‘Lo hace para convencer’

Tal parece que la nueva novia de Toni Costa, parece que no convence al público. Algunas personas comentaron, que la joven estaba en el mismo ‘camino’ que Adamari López y que el bailarín lo hacía para ‘despistar’ en torno a su sexualidad; por tal motivo, las personas no creen que esté saliendo con la joven que presumen en fotografías.

“O sea Toni les cayó el pico saliendo con una mujer y le va a pasar lo mismo a esta nueva chica o es un arreglo para disimular”, mencionó un usuario en el video de Chisme No Like. “Ay sí, como no, Toni costa con una mujer jajajaja otra mentirota como lo hizo con Adamari para conveniencia de los 2”, señalaron en redes. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ