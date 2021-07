El bailarín español presentó a su gran amor, desde España

Hay alguien que entró en el corazón del coach de Zumba

Su nombre es Coco y ya hasta convive con la pequeña Aläia

Toni Costa ha sorprendido y enternecido a muchos de los usuarios en redes sociales tras presentar a un gran amor que conoció en España y que robó el corazón de muchos, quienes no han dudado en expresar la felicidad que les produce ver al español en tan buenas condiciones y disfrutando de su tiempo en su tierra natal.

Y bueno, él no aguantó las ganas de expresarse en redes sociales sobre este nuevo amor y sobre todo, que lo más importante es que la pequeña Aläia ya sabe de quien se trata y se dejó fotografiar a su lado y no sólo eso, parece que también se robó los corazones de toda su familia, quienes no han parado de subir fotos con Coco… un pequeño y adorable pomerano que se robó más de un suspiro de ternura de las fanáticas de Toni.

Toni Costa presenta amor: Disfrutando de España

Pues parece que su tiempo en Europa aún no termina y ha querido pasar el tiempo que le reste a un lado de su familia y de las experiencias que pueda aprovechar mientras participa en uno de los desafíos de la academia de baile que tiene su familia, por ello es que para él era esencial poder estar en España, presente para este momento tan especial en familia.

Por ello es que ha estado muy activo en redes sociales, mostrando las actividades que ha estado realizando, paseando, recordando y sobre todo, sanando. Porque cuando una relación termina, es bastante complicado poder volver a tomar las riendas de la vida y más si en esa relación dio como fruto una hija; quizá esa es la razón de su aventura en España. Archivado como: Toni Costa presenta amor