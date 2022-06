En esa ocasión, este comentario del español provocó reacciones encontradas, pues mientras algunos le hicieron la observación que no debería de ventilar estas intimidades, otros se quedaron con las ganas de saber cuál es la crema que usa la conductora del programa Hoy Día. A su novia actual, Evelyn Beltrán prácticamente no la menciona.

Algo que no ha pasadeo desapercibido para los seguidores de La Casa de los Famosos es el hecho de que Toni Costa ha mencionado en varias ocasiones a su ex y madre de su hija, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, por lo que ha sido duramente criticado, pero es ahora su novia, Evelyn Beltrán, quien sale a defenderlo.

“Yo sé que primero están nuestros hijos: mi hijo está primero, su hija está primero y eso nadie lo va a cambiar. Y te cuento por qué soy así: en ese aspecto soy muy madura porque cuando yo estaba joven me pasó algo similar, entonces yo dije: ‘algún día que yo tenga una pareja con un hijo yo no voy a permitir que (yo) sea su prioridad, sino que su prioridad sea su hija'”, reveló la influencer.

Y cuando nadie lo esperaba, la novia del bailarín español reveló una intimidad de su novio en La Casa de los Famosos: “¿Se han dado cuenta que en la noche echa perfume (en la almohada) y luego se acuesta y lo huele y luego Juan le dice que si ya puso el perfume de la cuñada? ‘Dile que la amo'”. Toni me robó un perfume, se lo llevó y me dijo que era para recordarme”.

En esta transmisión en vivo, un internauta le preguntó a Evelyn Beltrán la razón por la que, a pesar de haber terminado su relación, su novio Toni Costa y Adamari López son amigos y así respondió: “Pregúntale a ellos, la verdad ese no es mi problema y ni me interesa. Ellos si son amigos, qué bien, qué chido, imagínate algún día juntarnos todos en una ‘barbecue'”.

¿Le molesta que Toni Costa solo hable de Adamari López y no de ella?

Por último, alguien más le preguntó a Evelyn Beltrán sobre el hecho de que Toni Costa hable más de Adamari López que de ella en La Casa de los Famosos: “Se menciona porque le preguntan, no tiene ningún problema que lo hablen, los fans, por favor, no se lo tomen a pecho todo, los únicos que se enojan son ustedes”.

“Uno aquí viviendo feliz de la vida. La otra gente ni le presta atención y él en la casa (refiriéndose a La Casa de los Famosos) no sabe ni qué problemas hay aquí afuera. Uno se enoja a lo… ya saben, si una persona ahorita comenta mal es su problema, no hay que poner atención a esas cosas. A mí no me quita el sueño”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)