El ex de Adamari López recientemente encendió la red social al subir un video bailando en compañía de los hermanos Nicolás y Daniel García a un sensual ritmo latino y sus seguidores enloquecieron al ver los atrevidos pasos de baile del español y la habilidad que tiene para desabrocharse la camisa en medio del baile.

Toni Costa desabrochar camisa: Enloqueció a todos

Los comentarios de los seguidores de Toni Costa no se hicieron esperar, pues el movimiento que hizo para mostrar su abdomen fue muy particular, algunos de estos fueron: “Súper sincronizados, pero lo que más me impresiona cuando te desabrochasteis los botones”, “Con Toni todo es perfecto”.

“¿Donde se le da me super encanta?”, “Un Español bailando bachata Dominicana a la perfección”, “Eres un Grandioso bailarín”, “Pero de verdad los 3 bailan buenísimo”, y como Toni preguntó en la publicación con quien de los tres bailarían, las respuestas rápido llegaban: “Contigo, siempre contigo.