Toni Costa por fin ‘encara’ los rumores y ofensas en su contra

A través de un mensaje en un video, el ex de Adamari López fue contundente

En medio de las especulaciones del por qué de su separación, el español también levantó sospechas con una playera Toni Costa sigue en el ojo del huracán a raíz de anunciar su separación de Adamari López y en medio de todos los rumores de las posibles causas de la ruptura, ‘reapareció’ con amigos jugando golf, después promocionando una servicio de streaming y ahora, en un video de baile donde disipa rumores, deja mensaje y hasta levanta sospechas. A punto de cumplirse una semana de que Adamari López y Toni Costa soltaran la bomba de que se separaban por motivos personales y que cada uno apareciera haciendo actividades de esparcimiento por su lado, ahora, el bailarín dejó ver su punto de vista sobre las ofensas y señalamientos en su contra. Toni Costa reapareció bailando en un ‘revelador video’ En una semana, a Toni Costa le inventaron que se separó por supuesta infidelidad con un hombre, que porque Adamari López se hartó de mantenerlo, que porque no ayudaba más a la boricua con su hija Alaïa, que si porque estaba muy enfocado en su trabajo como mentor en ‘Mira Quién Baila’ y un sinfín de rumores que ahora decidió dejar de lado. ¿A falta de dinero, se puso a darle ‘más duro’ al trabajo? Y es que mientras Adamari López no deja su status de conductora de uno de los principales matutinos de habla hispana del país, y que logró compaginar con su labor de actriz, Toni Costa se enfocó en dar clases de Zumba a sus fanáticas, pero la gente siempre lo tachó de ‘mantenido’ y ahora se puso a promocionar un servicio.

Toni Costa no se amedrenta y sacará adelante su vida financiera En días pasados, compartió un video promocionando una plataforma de streaming por lo que la gente aseguró que el español estaba buscando nuevas alternativas para ganar dinero, lo cuál es válido, sin embargo le será complicado quitarse el estigma de que Adamari López era la que llevaba ‘más dinero’ a la casa. Ahora, Toni Costa vuelve a hacer acto de presencia en sus redes sociales mediante un video en el que se le ve bailando y promocionando sus clases: “Seguimos bailando, cambiando vidas y llegando a sus casas a ritmo de @zumba , el mejor cardio que puedes hacer desde tu hogar! Entra en www.re4dy.com (link BIO) y adquiere tus clases diarias, semanales o mensuales!”, pero un comentario desataría especulaciones.

Se hartó de los rumores y el ex de Adamari López mandó mensaje En el video de Instagram, el ex de Adamari López se puede ver con una gorra negra, unos pants del mismo tono y una playera con letras de colores, sin embargo, resulta sorpresivo que sean los de la bandera de la comunidad gay, del arcoiris, no porque el bailarín no los apoye, sino porque precisamente se le señaló en días previos como ‘infiel’ con un hombre. A través del programa de Chisme en vivo, se dio a conocer según palabras del periodista Javier Ceriani, que Toni Costa habría engañado a Adamari López con un supuesto bailarín de Mira Quien Baila, lo que habría devastado a la boricua y por eso decidió ir a terapia de pareja, lo que supuestamente no funcionó y derivó en la ruptura.

Disipa los rumores y Toni Costa dice a quién le dejará ‘la justicia’ En el video bailando, con la playera de los colores de la bandera gay, Toni Costa respondió a un polémico comentario de sus seguidores con un mensaje referente a los rumores que lo rodean: “Deja que el karma haga su trabajo”, dejando claro que todo lo que se dice de él no es verdad. ¿Pero qué fue lo que hizo que el ex de Adamari López respondiera así? Una seguidora manifestó su enojo y coraje por lo que ha sucedido con la pareja: “Todos los programas de chisme son un asco, Toni y Adamari dijeron que no iban a hablar más, se lo dijeron el primer día y ahora andan inventando tanta babosada y no se ponen a pensar que tienen hijos, hermanos, mamás, papás, sea lo que sea por lo que se separaron, ¿qué nos importa? No más especulaciones por favor, los dos son bellas personas y tienen una bella hija a la que le están causando daño. Oremos por ellos, que encuentren paz, tranquilidad y felicidad”.

La gente se volcó en darle apoyo a Toni Costa ante el mensaje que contestó sobre rumores En la publicación del video, Toni Costa recibió comentarios: “Toni Costa fue lo mejor que le pudo pasar a Adamaris, siempre ha sido un hombre trabajador, pero no trabajo de campo, siempre ha sido un bailarín y de los buenos, sino pregúntele a Adamaris y como padre ni se diga, pero el amor es caprichoso, pero lo que dejes a un lado, por tentaciones, mañana lo desearas”, “Solo hay que confiar en Dios que todo llegara conforme su voluntad”. “La gente es chismosa, he leído muchos comentarios que la mujer lo dejó por vago y yo veo que éste chico tiene su trabajo, saludos desde Asturias España”, “Así es Toni todo trabajo es una bendición siga hacia delante por su bebé y por usted que lo demás lo colocará jesus cristo”, “La verdad el señor baila muy bien. Y creo que es una persona que le echa muchas ganas a lo que hace porque lo hace con mucho amor a lo que le gusta hay darle mucho ánimo”.

¿Le hace falta dinero a Toni Costa? ¿Los rumores son ciertos? Toni Costa ¿estaba preparado para un nuevo trabajo y dejar de tener el dinero que supuestamente le daba Adamari López? A unos días de anunciar su separación, ahora el bailarín español no sólo reapareció jugando golf muy relajado con amigos, sino ahora un nuevo video hace pensar que ¿dejaré el baile? Y es que mientras Adamari López se marchó de viaje con Alaïa y unos amigos este fin de semana, el bailarín español pasaba una tarde jugando golf muy relajado, olvidándose de los chiles y las especulaciones del por qué la separación de la pareja, sin embargo se volvió a hacer presente con inesperado video.

El ex de Adamari López contesta ofensas con contundente mensaje Las últimas publicaciones de Instagram de Toni Costa dejan ver mucho la actitud que tiene ante la separación con Adamari López y mientras estuvo de pareja con la boricua durante 10 años, se mantuvo bajo la sombra de que ella era la encargada de otorgar el sustento al hogar de la relación, sin embargo, ¿se preparó para cuando ella le faltara? Toni Costa conoció a la boricua en el concurso de baile de una popular cadena de televisión y a raíz de que conectaron comenzaron una relación amorosa que derivó en su hija Alaïa, pero la gente siempre dudó de si la conductora de ‘Hoy Día’ sería capaz de tener a un hombre con una ocupación ‘menor’ a la de ella, pues era maestro de zumba. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE TONI COSTA

¿Dejará el baile o seguirá pese a las críticas? ¿Ya no será maestro de zumba? Las últimas fotografías que Toni Costa mostró en su cuenta de Instagram bailando, le daban un semblante de tristeza pese a estar rodeado de sus fanáticas, por lo que la gente comentaba que ya no disfrutaba lo que hacía o se trataba del difícil momento que atravesaba en su vida de pareja. En las imágenes, Toni Costa se mostraba serio, desenfocado y con cara de tristeza cuando está acostumbrado a sonreír y a gozar alegremente sus rutinas de baile con sus seguidoras, sin embargo, ahora un video deja entrever que el bailarín español podría tener en puerta nuevas ocupaciones. Archivado como: Toni Costa mensaje rumores

Se ‘asocia’ con una plataforma para seguir trabajando El video más reciente de Toni Costa quien dicho sea de paso aún tiene como foto de perfil una junto a Adamari López y a su hija Alaïa, apunta a que con sus clases de baile de zumba no le alcanzará el dinero pues ahora promociona un nuevo servicio y así lo dejó saber a sus seguidores: “Hola familia! Les tengo una pregunta…. A quien no le gusta disfrutar del cine en casa? A mi me encanta! Y más aún desde que tengo @flixlatino , les recomiendo la serie #Malaka , me tiene así ! Os dejará pegados a la tv!!!!!!”, escribió en la descripción del video, en el que estrena su nuevo look. Archivado como: Toni Costa mensaje rumores