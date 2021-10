Toni Costa y su madre mandan contundente mensaje

Afirman que la persona que humilla no vale nada

¿Toni Costa está saliendo con una mujer comprometida? ¿Será una indirecta para alguien? El bailarín español Toni Costa y su madre, Doña Carmen, sorprenden al mandar contundente mensaje a través de redes sociales en medio de una ola de polémicas y rumores que apuntan que el ex de Adamari López está saliendo con una nueva conquista, quien estaba comprometida con otro hombre. Las cosas no parecen ir muy bien para el español Toni Costa, y es que tras su separación con Adamari López hace unos meses atrás, una ola de rumores han afirmado que el bailarín de zumba anda con una nueva chica de nombre Evelyn Beltrán, una famosa tiktoker apodada como "La Bichota" a quien, de acuerdo con el programa Chisme No Like, conoció en una de sus clases en Austin, Texas. Los rumores de que Toni Costa sabía que su presunta novia estaba comprometida crecen aún más Y es que a pesar de que no parece estar nada fuera de lo normal, se argumentó que esta chica estaba comprometida con su en ese entonces pareja, Timbo Domínguez, cuando conoció a Toni y que presuntamente el ex de Adamari López sabía que ella estaba con alguien más cuando se conocieron: "Creo que sí (lo sabía), porque nosotros estábamos comprometidos, ella usa un anillo de compromiso a donde quiera que fuera, tenemos un hijo y tiene mi nombre tatuado en el dedo, así que hay muchas señales de que estaba con alguien", informó el supuesto ex novio de Evelyn Beltrán para el programa Chisme No Like.

Toni Costa y su madre Doña Carmen sorprenden al mandar contundente mensaje a través de redes sociales Ante esta polémica y otras tantas sobre las presuntas razones por las cuales Adamari López finalizó su relación con él, Toni Costa llamó fuertemente la atención junto con su madre, Doña Carmen, al publicar un contundente mensaje por redes sociales, en donde a pesar de que no se sabe las razones del porque de sus palabras sí dejó hablando a más de uno. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el bailarín de zumba compartió por sus historias un mensaje que su madre, había publicado en su cuenta personal, en donde Doña Carmen afirmaba que una persona le había mandado esa fotografía para que ella lo publicara, ¿habrá sido su hijo Toni u otra persona?…

“No vales nada si solo humillas a la gente”; Toni Costa y su madre ¿mandan indirectas a sus detractores? A través de sus redes sociales, la madre de Toni Costa compartió la siguiente frase: “Si para hacerte valer tienes que humillar a otros, no vales nada”, mismo que fue acompañado con el pie de imagen en donde aseguraba que alguien más se lo había mandado: “(…) Esta me la acaba de mandar una persona y [me dijo] póngala y yo obediente la pongo. Un saludo”. Esta misma publicación fue la que compartió el español y a pesar de que él no colocó ningún mensaje extra, algunos no necesitaron de mucho para entender el claro recado que Toni Costa estaba mandando, y es que con todos los rumores y cuestionamientos de un noviazgo, Toni no ha declarado nada al respecto más que este texto. PUBLICACIÓN AQUÍ

Adamari López da más detalles de su separación con Toni Costa Cabe recordar que fue hace unos meses cuando se daba a conocer que manera oficial el rompimiento de Adamari López con Toni Costa, provocando que el público se comenzara a cuestionar las posibles razones por las cuales le había llegado el final de esta tierna relación, y a pesar de que en su momento la puertorriqueña no había dado muchos detalles, hace unos días atrás Adamari por fin habló al respecto: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué paso. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, aseguró Adamari López para la revista People en español el pasado mes de septiembre.

Estaban pasando por una situación complicada en su relación Tras esto, y sin dar muchos detalles sobre qué fue el detonante para que ella terminara su relación de casi 10 años con el bailarín español Toni Costa, aseguró que ella ya no iba a permitir pasar por más situaciones difíciles, asegurando que lo mejor que pudo haber hecho era haber terminado con su relación: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido más de una vez y que no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, informó la conductora del matutino Hoy Día en eso entonces.

Ex pareja de la supuesta nueva novia de Toni Costa asegura que le fue infiel con el ex de Adamari López ¿Le robó la novia a otro? Ante los rumores de un posible noviazgo, los conductores de Chisme No Like dan a conocer en exclusiva una entrevista en donde aparece el ex de la nueva novia de Toni Costa, y asegura que ella fue infiel con el bailarín; “Estoy seguro de que Toni sabía que ella estaba comprometida”, expresó. Hace unos días atrás el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain dio a conocer que la ex pareja de Adamari López, Toni Costa estaba iniciando una nueva relación con una reconocida influencer y tiktoker llamada Evelyn Beltrán, quien es conocida por la plataforma de TikTok como ‘La Bichota’.

¿Las fechas no concuerdan? Ante esto, varios días también se informó que la nueva novia de Toni Costa, tenía un hijo de cuatro años con su en ese entonces pareja, con quien dicho sea de paso estaba comprometida, cosa que los conductores de Chisme No Like aseguran que Toni Costa sabía. A través de la cuenta de Instagram del programa publicaron un video en donde revelaban en exclusiva una entrevista que habían tenido con el ex de la nueva novia de Toni Costa, en donde aseguró que probablemente Evelyn había conocido al ex de Adamari López cuando aún estaba comprometido con él, ya que a palabras de el ex “las fechas no concordaban”.

Su presunta nueva novia y él se conocieron en una clase de zumba Durante la entrevista, Timbo Domínguez, el hombre que asegura ser ex pareja de Evelyn Beltrán y padre de su hijo, contó un poco de su relación con la tiktoker, asegurando que a pesar de que terminaron hace un par de semanas, informó que fue mucho después de que se diera a conocer la relación de ella con Toni Costa: “Evelyn y yo estuvimos juntos durante 8 años y medio. Nuestra relación terminó el 1 de septiembre”. Cuando le cuestionaron si Toni había tenido algo que ver con su ruptura, Timbo informó que no sabía nada de él hasta su clase de zumba en Austin Texas, evento en el que probablemente se conocieron Evelyn y él: “No sabía nada de esta persona hasta hace poco, pero por lo que pude ver estaba en Austin para Zumba quizás el 15 de agosto”.

“Fui uno de los últimos en enterarme”, dice el ex de la nueva novia de Toni Costa El ex novio de Evelyn Beltrán, presunta pareja de Toni Costa, aseguró que él sabía que, su en ese entonces novia, había asistido a la clase de el español: “Y sé con certeza que ella fue a esa clase, así que es bastante obvio que sí, ahí fue en donde se conocieron ellos, 2 semanas después ella ya estaba en Miami”. “Cuando la enfrenté, ella estaba más a la defensiva y preguntó ¿quién te dijo eso? En ese momento, estaba en todas partes, desafortunadamente fui uno de los últimos en enterarse. No hablo mucho con ella. A medida que la he confrontado más, ella tiene sus formas de decir que sí”, comentó Timbo Domínguez para el programa Chisme No Like.