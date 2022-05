Toni Costa llora y dice sentirse ‘con el corazón destrozado’ por esto…

“Aquí estoy con Alaïa y me dice que me quiere dar algo para que yo la tenga presente ahí en la casa y es algo suyo”, dice el ex de Adamari mientras que su hija le obsequia un peluche rosa en forma de corazón y le dice que es como si ese corazón fuera ella, “Este corazón se va pa la casa”, dice Toni completamente conmocionado. Archivado como: Toni Costa llora y está destrozado

Toni con la voz entrecortada dejó en claro que no se había sentido así en mucho tiempo, pues le es difícil estar lejos de su hija. Aun no se sabe cuanto tiempo pasará para que se vuelvan a ver, pero la pequeña Alaïa decidió darle un regalo muy lindo a su papá, y eso conmocionó a sus seguidores.

"Ufff mi corazón en mil pedazos, jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben mas lágrimas…", escribió el bailarín de zumba.

El bailarín sabe que el tiempo pasa rápido…

“La voy a extrañar tanto, que no se imaginan”, escribió Toni por medio de Instagram. “Bueno, ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos, yo me derrumbo cuando lo escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto”, redactó el ex de Adamari López

"Te amo hija te amo con todo mi ser, papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez esta más cerca, y como tu dices, "tranquilo papi, los días se pasan rápido". Me voy apostando por mi, de lo que soy capaz, de lo que se que puedo conseguir y de que si Dios puso en mi camino este proyecto es por un propósito, así que, aquí me tiene, ¡100% entregado!" Finalizó Toni. En los comentarios la gente comenzó a hablar de lo buen padre que es: "Ánimo que la verás pronto, el tiempo pasa rápido", "Los peques son inteligentes y ella te apoya y ama , así que a demostrar que tú puedes , que papá se va a trabajar y a ganar. Mucho éxito amigo".