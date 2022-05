“Mi mayor motivación. Mi hija Alaïa, todo esto es por ti. Te extraño muchísimo y te pienso a cada momento”, expresó el bailarín y coreógrafo español, quien dejó muy en claro en La Casa de los Famosos que, a pesar de tener una relación amorosa con Evelyn Beltrán, no está en sus planes casarse… por ahora.

Mientras tenía una charla con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien al igual que él está nominado para salir en unas horas más de la casa, el bailarín y coreógrafo español no dudó en expresar sus sentimientos, ¿será que el encierro ya le empezó a ‘pegar’ o extraña la vida que lleva fuera de estas cuatro paredes?

Parece que todo se le juntó. A menos de una semana de que diera inicio la segunda temporada de La Casa de los Famosos por Telemundo , la cual ha sido muy bien recibida por los televidentes y usuarios de redes sociales, Toni Costa no pudó más y rompió en llanto, ¿habrá sido por Adamari López?

A través de sus redes sociales, el bailarín y coreógrafo español compartió una publicación donde enfatizó en que, para salvarlo, tienen que votar por sus demás compañeros y no por él. Toni se ha convertido en una de las personalidades consentidas por mostrar una faceta poco conocida en apenas unos días.

“Sí, está muy cab…”, le dijo Osvaldo a Toni, quien no dejaba de abrazar un cojín en color rosa con el que recordaba a su pequeña: “Cuando yo acepté hacer esto, te lo juro que lo que más me pegó fue eso, estar así sin los nenes está cab…”, a lo que el español respondió: “Y tan chiquita”, comenzando a llorar en ese momento.

Le mandan su apoyo

No pasó mucho tiempo para que usuarios se pusieran del lado de Toni Costa ante los momentos que están viviendo tanto él como los demás famosos en esta situación de encierro donde los sentimientos están a flor de piel: “Yo si le creo que extrañe a su niña, pues él es muy buen padre y muy pegado a ella, aunque no vivan en la misma casa. Eso se ve y se nota”.

“Ese es el único amor verdadero, Toni, ese amor que perdura para siempre sin importar el camino. Alaïa, igual te acompaña, te apoya y te cuida”, “Toni, lloré junto contigo, pues te veo a diario cómo eres con tu princesa, o sea, no es show. Prometo que serás el ganador porque sé del sacrificio que has hecho al encerrarte allí y que a la niña no la puedas ver” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).