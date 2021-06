Toni Costa está lejos de Alaia, pero no deja de pensarla

A diferencia de la ocasión en que compartió la noticia de su separación, en que no pudo contener el llanto, ahora Ada luce un semblante más tranquilo, aunque no se sabe cómo habrá reaccionado al ver que su hoy ex pareja le dio “Me gusta” a esta publicación.

“Es triste no ver a los 3 juntos, pero Dios los ayude a resolver sus problemas y sobre todo ayude a la pequeña a superar no ver a sus padres juntos”, “Triste por lo que los 3 están pasando, nada fácil, pero por algo pasan las cosas y nadie puede hablar, solo debemos orar para que todo esté bien, en paz y armonía”.

Acostumbrados a verlos juntos desde hace varios años, aunque eso ya no se veía en sus más recientes publicaciones, usuarios opinaron al percatarse de este viaje de Adamari López con su hija Alaïa en el que ya no estaba presente Toni Costa.

Una persona no se aguantó las ganas y confesó lo siguiente: “Toni se cansó de ser el empleado de Ada y renunció, no es la única niña que vive la separación de sus padres”, refiriéndose a la pequeña Alaïa, quien no se imagina el revuelo que causó la separación de sus padres.

“He decidido separarme de Toni”

Después de varias semanas de rumores, Adamari López confirmó así su separación de Toni Costa: “He decidido separarme de Toni… He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día, quiero que sepan que mi decisión ha ido una que he pensado y he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”.

“Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento, cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaïa”. Toni Costa está lejos de Alaia, pero no deja de pensarla.