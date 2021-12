“Papi te ama con todo su ser y estoy realmente afectado por no estar a tu lado estos días. Aún así, haré todo lo posible para que me sientas presente, cerca. Les deseamos unas felices fiestas, tenemos salud, que es lo mas importante, y amor, que es nuestro motor”.

Hasta el momento, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López no ha emitido declaración alguna si ella o su hija Alaïa estén contagiadas de Covid-19, al igual que su ex Toni Costa, quien quiso dirigirse a la pequeña por medio de un conmovedor mensaje:

Toni Costa pasa una Navidad “agridulce”

Vaya que esta noticia caló hondo en el ánimo del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, pues también usó sus historias de Instagram para expresar su sentir luego de que confirmara que había dado positivo a coronavirus, enfermedad que ha arrebatado la vida de millones de personas en el mundo entero.

“Una Feliz Navidad agridulce. Estoy positivo de Covid-19 y positivo de que todo va a estar bien. Hoy tenía la dicha de pasar nuevamente la noche buena y mañana la Navidad con mi hija y no va a ser posible. Me siento bien de salud, pero triste, muy triste, por no poder estar con mi hija en estas fechas señaladas, pero no quiero exponerla a ella y a nadie”.