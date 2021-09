Toni Costa toma importante decisión que cambiará todo

En sus redes sociales menciona algo que ilusiona a los fans

"Esta decisión me cambiará la vida, lo verán muy pronto" Toni Costa importante decisión. Difíciles ha pasado en los últimos meses el español Toni Costa, desde su ruptura de más de 10 años de relación con la conductora boricua, Adamari López. Sin duda alguna el más afectado en esta separación fue el bailarín, ya que desde un inicio tenía intenciones de volver a regresar con la madre de su hija. Sin embargo en esta ocasión Toni utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia con un mensaje donde los seguidores se vieron bastante ilusionados. En la imagen se puede ver claramente un plato de comida en la cual predominan los vegetales y mencionando una importante decisión. Toni Costa ilusiona a sus fans Su separación con Adamari fue un golpe duro tanto para él como para sus seguidores que lo apoyan en todo momento. Pero conforme pasa el tiempo, el bailarín español se encuentra mucho mejor cada día, y lo demuestra en su trabajo que se ha vuelto más popular en redes sociales, según portal Terra. Hoy en día Toni Costa está concentrado en tener más trabajo, algo por lo que fue duramente criticado en el pasado al ser catalogado como 'vividor', para así poder tener su propia casa y darle un espacio a su hija. Ya que pocas son las veces en que Toni puede convivir con su pequeña Alaïa.

Toni Costa importante decisión: Toma importante decisión En su perfil de red social Toni Costa ha estado compartiendo distintas grabaciones de su taller de baile conocidas como las Master Classes de Zumba. Cabe mencionar que el español ha estado brillando en distintas partes del país, siendo nacionalmente conocido por la popularidad que se ha ganado. Pero fue en sus historias de Instagram donde ha decidido tomar una importante decisión que podría cambiar su vida próximamente. Este mensaje ha ilusionado a muchos usuarios que están al pendiente de lo que realiza: “Por primera vez les digo que estoy comiendo perfecto. Y esta decisión me cambiará la vida, lo verán muy pronto”, puso en su imagen.

Toni Costa importante decisión: Una sana alimentación Lo que si es bastante claro es que el bailarín español padre de la pequeña Alaïa, ha comenzado una sana alimentación para cuidar su salud. Debido a su trabajo que es el baile es necesario mantenerse en una gran forma física, para así dar el ejemplo de lo que quiere lograr con estas rutinas de baile. Sobre su relación actual con Adamari, ambas celebridades han manifestado que llevan una buena relación como padres de Alaïa, y siempre han tenido el apoyo de uno al otro para tratar de evitar que esta separación afecte a su hija. Un ejemplo fue hace algunos meses cuando vacacionaron juntos como familia en Europa.

Toni Costa importante decisión: Su relación con Adamari Cace recordar que hace algunos meses, la boricua Adamari López, había anunciado la separación de su relación con el bailarín Toni Costa, dejando en claro que ya existiría una reconciliación, hoy la duda continua, lo que si es cierto es que ambos mantienen buena comunicación y todo por su hija. Durante este tiempo la pequeña Alaïa ha estado conviviendo por separado con sus padres y por tal motivo los internautas han estado comentando sobre quien es mejor padre. Incluso en una ocasión la conductora boricua acudió con su hija y expareja para unas vacaciones por Europa.

Toni Costa importante decisión: "Todo es un aprendizaje" Anteriormente en una entrevista que concedió a Mezcalent, el bailarín y coreógrafo español abrió su corazón y por fin dijo cómo está tras su separación de la simpática boricua. con quien procreó a la pequeña Alaïa, a quien se le ve conviviendo con sus padres como si nada hubiera pasado. A pesar de que ya no viven juntos desde que se hiciera oficial la separación, Adamari López no tiene ningún problema en permitirle el acceso a su ex, lo cual ha quedado en evidencia en diferentes publicaciones en las redes sociales de la boricua.

"Las cosas se van acomodando" Hace apenas unos días, Toni Costa celebró su cumpleaños número 38 de una manera muy diferente a como lo había hecho en los últimos años, aunque no por eso Adamari López se olvidó de felicitarlo, al igual que su pequeña hija Alaïa. Y sobre cómo se siente a tres meses de su separación de la conductora de Hoy Día, el español le dijo lo siguiente a Mezcalent: "Inicialmente, pues uno está claro que está a lo mejor pasándolo un poco más mal, pero el tiempo pasa, las cosas se van acomodando, se van teniendo más claras, y todo ocurre por algo. Yo siempre pienso que todo es un aprendizaje y la verdad que, bueno, estoy bien, estoy tranquilo".

Recuerda su llegada a EE.UU. Un día antes de su cumpleaños, Toni Costa compartió una publicación que no pasó desapercibida por muchos, ya que en ella se muestra en una imagen mucho más joven acompañada de un texto donde recuerda su llegada a los Estados Unidos. "Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a USA, donde he conseguido lo inimaginable en mi vida, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí y si volviera 10 años atrás querría vivir lo mismo hasta ahora". ¿Se referirá a su relación con Adamari López?

Inicia una nueva aventura Desde que estaba con Adamari López, quedaba muy claro que quien apoyaba más a la pequeña Alaïa en sus actividades extraescolares era Toni Costa, quien recientemente sorprendió al hacer una confesión a sus seguidores en Instagram. "Hoy decidí comenzar un nuevo reto en mi vida, Tae kwon Do! Me siento feliz y motivado porque con 10 años hice un par de años de karate y en la vida pensé que volvería a hacer artes marciales, así que motivado por estar 100% comprometido con mi hija me uní a su clase y ahí nos verán día a día juntos creciendo en esta disciplina que estoy seguro que nos aportará cosas muy buenas y valiosas".

Se la pasa de lo mejor con una rubia jugando al golf El bailarín y coreógrafo español Toni Costa se la pasa de lo mejor con una rubia jugando al golf, y por si fuera poco, su hija Alaïa parece llevarse de lo mejor con ella. En esta ocasión, el ex de Adamari López decidió compartir esta experiencia en sus historias de Instagram, donde cuenta desde el momento en que llegaron al campo de golf hasta los avances que ha logrado su pequeña en esta difícil disciplina. De lo más contento, el bailarín y coreógrafo español comienza esta historia arriba de un carrito de golf acompañado de su pequeña hija Alaïa y "Elvira": "Hoy toca ir al campo y vamos a jugar todos descalzos, ¿por qué Elvira, me huelen los pies?", le pregunta a su entrenadora.