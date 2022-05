¡Toni Costa habla de rumores sobre su sexualidad y enfrenta a Niurka!

Además de decir que ese fue el motivo por el cual Adamari y él se separaron, también arremató diciendo que lo juzgan por el simple hecho de que es un bailarín: “Jamás he estado con un hombre , siempre he tenido novias. Pero como soy bailarín, buscan como la historia ‘macabra’.” Finalizó Toni Costa. Archivado como: Toni Costa habla de su sexualidad

Toni Costa habla de su sexualidad: El ex de Adamari López, es uno de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos 2’, a los pocos días de que arrancó la segunda temporada de reality, la cosa ya se ha puesto más que caliente, pues el bailarín español ya habló sobre su relación con Adamari, y ahora, ya aclaró rumores sobre sus preferencias sexuales.

Pero también mencionó que Adamari se estuvo ‘descuidando’ y por ese motivo subió mucho de peso hace algunos años; “También dije que ella hubo una época en donde estaba muy descuidada, tal vez por depresión…”. Estos comentarios hicieron que las conductoras de La Mesa Caliente debatieran y concordaran con que la cubana habló de más y no tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de nadie. “Ella puede desvestirse, ella puede hablar de ella misma todo lo que quiera, ¿Pero por qué meter a Adamari que no tiene nada que ver ahí y decir sobre su peso?, eso es horrible”, dijo Myrka Dellanos. Archivado como: Toni Costa habla de su sexualidad

Además, Niurka estuvo hablando de Adamari López, diciendo que la más afectada de los comentarios que se dijeron sobre Toni y su sexualidad, sería su hija Alaia. “Su ex esposa debió como figura pública cuidar la imagen, porque la que sale afectada es la niña, eso fue lo dije”, contó Niurka.

Niurka se disculpó con Toni

Por su parte, Toni defendió a su ex de los comentarios que dijo Niurka acerca de su físico. “Ahí le está faltando el respeto a mi hija, si le falta el respeto a su mamá, le falta el respeto a mi hija. Porque mi hija me puede decir el día de mañana ‘Papi, ¿por qué no defendiste a mami?'”. Comentó Toni justo antes de hablar con Niurka. (VIDEO)

Y es que la vedette cubana, se disculpó con Toni debido a que supo que los comentarios que lanzó en contra de Adamari lo hicieron molestarse, entonces se acercó con el y le pidió disculpas. Toni ha defendido a capa y espada a su ex a pesar de que ya no son pareja, y este gesto ha sido muy aplaudido por todos. Los usuarios comentaron cosas como: “Me encantó La charla de los dos y Niurka dijo ojalá alguien me defendiera así, mis respeto Toni”, “La verdad que falta de respeto hacia Toni los comentarios de Niurka“, “Si ya saben como es ¿para que la invitan?”. Entre muchos otros. Archivado como: Toni Costa habla de su sexualidad