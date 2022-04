Confiesa lo que tuvo qué hacer por su hija

“Espectacular fin de semana juntos”, posteó hace apenas unos días el bailarín y coreógrafo español Toni Costa para acompañar un video de unos cuantos segundos de duración donde aparece acompañado de su hija, la pequeña Alaïa, a quien complació subiéndose a una montaña rusa, a pesar de que no es muy afecto a hacerlo.

“Sabía que la montaña rusa no me sentaría muy bien, pero aún así me monté con mi hija, jaja, lo que sea por ella, por verla feliz. @alaia. Les cuento que siempre me ha gustado la velocidad, las montañas rusas, la adrenalina… pero de unos años para acá no sé por qué pero empezaron a sentarme mal, salgo de la atracción con el cuerpo revuelto, sudando a más no poder y mareao mareao, jejeje, esta vez no fue tan mala la cosa, menos mal, pero si, me mareé, jajaja. ¿A ustedes les pasa lo mismo? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).