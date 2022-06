Recientemente volvió a hablar sobre Adamari López y del vínculo que los une, la pequeña Alaïa. No es un secreto que tanto para Toni Costa como para la presentadora de ‘Hoy Día’ el amor que le tienen a su hija es inmenso, pues ambos se desviven por su niña de 7 añitos y buscan que crezca de lo más feliz posible.

Toni Costa diferencias Adamari. Dentro de La Casa de los Famosos han ocurrido infinidades de cosas , pero algo que llamó mucho la atención fue desde que el nombre de Adamari López hizo presencia en del reality y lo sigue haciendo, pues en diversas ocasiones Toni Costa es quien se ha encargado de mencionar a su ex en diversas transmisiones del programa.

Toni Costa expone las diferencias que tiene con Adamari López al momento de criar a Alaïa

En el video se le ve a Toni pasar un momento con Ivonne Montero, Laura Bozzo y Salvador Zerboni con quienes habló sobre su familia y parte de su vida personal, el bailarín de origen español aprovechó para hablar de esas pequeñas diferencias que se enfrenta con Adamari López al momento de criar a la pequeña Alaïa.

“Adamari es como una mamá pollito y claro cualquier cosa que le pueda ocurrir a Alaïa, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué es como ‘gua’. Me dice: ‘Para ti no pasa nada'”, comenzó argumentando Toni Costa con sus compañeros de La Casa de los Famosos respecto al cuidado de su hija. Archivado como: Toni Costa diferencias Adamari.