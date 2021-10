Ex de la nueva novia de Toni Costa pone en picada al bailarín

¿Le fue infiel con él?

¿Toni Costa sabía que su actual y supuesta novia estaba comprometida con otro? ¿Le robó la novia a otro? Ante los rumores de un posible noviazgo, los conductores de Chisme No Like dan a conocer en exclusiva una entrevista en donde aparece el ex de la nueva novia de Toni Costa, y asegura que ella fue infiel con el bailarín; "Estoy seguro de que Toni sabía que ella estaba comprometida", expresó. Fue hace unos días atrás cuando el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain dio a conocer que la ex pareja de Adamari López, Toni Costa estaba iniciando una nueva relación con una reconocida influencer y tiktoker llamada Evelyn Beltrán, quien es conocida por la plataforma de TikTok como 'La Bichota'. ¿Las fechas no concuerdan? Ex de la nueva novia de Toni Costa asegura que le fueron infiel con el bailarín Ante esto, varios días también se informó que la nueva novia de Toni Costa, Evelyn Beltrán tenía un hijo de cuatro años con su en ese entonces pareja, con quien dicho sea de paso estaba comprometida, cosa que los conductores de Chisme No Like aseguran que Toni Costa sabía. A través de la cuenta de Instagram del programa publicaron un video en donde revelaban en exclusiva una entrevista que habían tenido con el ex de la nueva novia de Toni Costa, en donde aseguró que probablemente Evelyn había conocido a Toni cuando aún estaba comprometido con él, ya que a palabras de el ex "las fechas no concordaban".

Se conocieron en una clase de zumba; Ex de la nueva novia de Toni Costa asegura que le fueron infiel con el bailarín Durante la entrevista, Timbo Domínguez, el hombre que asegura ser ex pareja de Evelyn Beltrán y padre de su hijo, contó un poco de su relación con la tiktoker, asegurando que a pesar de que terminaron hace un par de semanas, informó que fue mucho después de que se diera a conocer la relación de ella con Toni Costa: “Evelyn y yo estuvimos juntos durante 8 años y medio. Nuestra relación terminó el 1 de septiembre”. Cuando le cuestionaron si Toni había tenido algo que ver con su ruptura, Timbo informó que no sabía nada de él hasta su clase de zumba en Austin Texas, evento en el que probablemente se conocieron Evelyn y él: “No sabía nada de esta persona hasta hace poco, pero por lo que pude ver estaba en Austin para Zumba quizás el 15 de agosto”.

“Fui uno de los últimos en enterarme”; Ex de la nueva novia de Toni Costa asegura que le fueron infiel con el bailarín El ex novio de Evelyn Beltrán, presunta pareja de Toni Costa, aseguró que él sabía que, su en ese entonces novia, había asistido a la clase de el español: “Y sé con certeza que ella fue a esa clase, así que es bastante obvio que sí, ahí fue en donde se conocieron ellos, 2 semanas después ella ya estaba en Miami”. “Cuando la enfrenté, ella estaba más a la defensiva y preguntó ¿quién te dijo eso? En ese momento, estaba en todas partes, desafortunadamente fui uno de los últimos en enterarse. No hablo mucho con ella. A medida que la he confrontado más, ella tiene sus formas de decir que sí”, comentó Timbo Domínguez para el programa Chisme No Like.

Le cuestionaba si estaba con él y ella no respondía; Ex de la nueva novia de Toni Costa asegura que le fueron infiel con el bailarín Ante esto, Timbo Domínguez le cuestionó a Evelyn Beltrán si se encontraba con Toni Costa en ese momento, a lo que la influencer no confirmó ni negó este hecho: “Como el fin de semana pasado, le escribí por mensaje de texto que sabía que estaba con él en California en ese momento, a lo que ella me mandó un corazón como respuesta, sin decir que sí”. Las cosas se pudieron más complicadas cuando le cuestionaron si creía que Evelyn le había sido infiel con el ex de Adamari López, a lo que Timbo sin titubear afirmó que obviamente le dolía este tipo de situaciones, sin embargo no era la primera vez que la influencer le había sido infiel con otra persona durante su relación.

No es la primera vez que lo engaña; Ex de la nueva novia de Toni Costa asegura que le fueron infiel con el bailarín “Obviamente duele cuando alguien te engaña. Hemos tenido una relación larga, tenemos un hijo, tengo fuertes valores de mantener a mi familia y estar juntos, pero para ser honesto, mis sentimientos no fueron muy impactados porque hemos pasado por esto en el pasado”, aseguro Timbo Domínguez. La ex pareja de Evelyn Beltrán informó que era muy probable que Toni Costa sabía que ella estaba comprometida con alguien más cuando se conocieron, ya que ella continuaba usando el anillo de comprometida que le dio Timbo, además de que tenía su nombre tatuado en uno de sus dedos, afirmando que había muchas señales para que lo supiera.

¿Toni Costa sabía que ella estaba comprometida con alguien más? “Creo que sí, porque nosotros estábamos comprometidos, ella usa un anillo de compromiso a donde quiera que fuera, tenemos un hijo y tiene mi nombre tatuado en el dedo, así que hay muchas señales de que estaba con alguien y que tiene un hijo pequeño, creo que era obvio que ella estaba en una relación”. Tras esto, Timbo Domínguez aseguró para el programa Chime No Like que Evelyn y él todavía tenían una relación cuando comenzó a salir con Toni Costa, sin embargo afirmó que Evelyn no ha hablado con él en ningún momento sobre el ex de Adamari López: “No, no me ha hablado de eso ni a mi me ha mencionado a Toni, estoy seguro de que no contaría algo como que él haya conocido a mi hijo”, finalizó.

“Ten cuidado Toni” Al finalizar el video, Javier Ceriani que esto no iba a ser un duro golpe solo para Timbo sino también para la conductora Adamari López, al ver como Toni Costa rehacía su vida con otra persona a los meses de que se separaron: “Esto es durísimo para el padre del niño, quien lo engaña con Toni Costa, y esto es doloroso también para Adamari que ya sabe que Toni rehízo su vida”. Ante esto, Elisa Beristain le mandó una contundente advertencia a Toni Costa, asegurando que si eso le hizo a su ex comprometido, que no le haría a él: “El mismo señor nos dijo que ya le había puesto los cuernos en otra ocasión, así que ten cuidado Toni, porque estas dejando a Adamari que se ha dedicado a ti, que hasta te mantuvo por una persona que a lo mejor no te va a ser muy fiel”.

¿Adamari López terminó con él por “mujeriego”? Javier Ceriani informó que era muy probable que Toni Costa, ex de Adamari López, sabía que su nueva pareja estaba comprometida con otra persona cuando se conocieron, ya que las señales que tenía eran bastante obvias como para no reconocerlo: “Además, ¿no viste Toni que ella tenía un anillo de compromiso y tenía el tatuaje en el dedo con el nombre de Timbo, es decir, Toni sabía todo. Cuando Adamari descubre a Toni Costa con mensajes de texto de otras mujeres que por eso lo deja, evidentemente Toni es un mujeriego, esta solo era una de zumba, se calentó y se pusieron en pareja”.

La conductora puertorriqueña da más detalles de su separación A pesar de que cuando se dio a conocer de manera oficial el rompimiento de Adamari López con Toni Costa, la puertorriqueña no había dicho mucho al respecto de las razones del porqué había decidido darle fin a su relación, varias semanas después la conductora de Hoy Día por fin dio más detalles de su separación con el bailarín español: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué paso. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, aseguró Adamari López para la revista People en español el pasado mes de septiembre.