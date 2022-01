Le dicen a Toni Costa que darle un beso en la boca no es correcto

Pero los ataques para el bailarín y coreógrafo español no terminarían aquí: “El daño psicológico es grande. No estamos hablando de lo malo que es o no un beso. Es de lo que siembras en la mente de un niño. Pero allá usted y la gente que lo permite. A mi me seguirá pareciendo horrible. Y no es nada en contra de @toni, lo súper admiro como papá, pero simplemente eso no me parece correcto y rompe todo el cuadro paternal”.

“Lo empiezan a confundir y verán súper normal el andar besándose con cualquiera que sientan o les haga sentir algo de afecto. Y de ahí pasan a otras cosas… totalmente incorrecto”, “Muy linda la foto y la relación de papá e hija, pero nunca me ha gustado eso de estar besando a los hijos en la boca”, se puede leer en más comentarios.