Toni Costa relación Adamari: ¿No fue una ruptura reciente?

Mientras se encontraba reunido con sus compañeros de la famosa casa, Toni Costa no dudó en revelar que fue lo que pasó con la conductora de Hoy Día a un año de su separación. De acuerdo con sus declaraciones, la relación se fue deteriorando hasta un punto en donde ya no había más que hacer; el bailarín, confesó que fueron 10 años de “luchar” y hubo un momento en el que ya no se pudo hacer más.

“Esta claro que una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado pero cuando ya no es, ya no es. Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando…”, destacó Toni Costa con sus compañeros, mientras hablaban de sus exparejas e informó People. Archivado como: Toni Costa relación Adamari