¿Ya no será maestro de zumba? Las últimas fotografías que Toni Costa mostró en su cuenta de Instagram bailando, le daban un semblante de tristeza pese a estar rodeado de sus fanáticas, por lo que la gente comentaba que ya no disfrutaba lo que hacía o se trataba del difícil momento que atravesaba en su vida de pareja.

¿Se prepara con nuevas actividades para ganar dinero?

El video más reciente de Toni Costa quien dicho sea de paso aún tiene como foto de perfil una junto a Adamari López y a su hija Alaïa, apunta a que con sus clases de baile de zumba no le alcanzará el dinero pues ahora promociona un nuevo servicio y así lo dejó saber a sus seguidores:

“Hola familia! Les tengo una pregunta…. A quien no le gusta disfrutar del cine en casa? A mi me encanta! Y más aún desde que tengo @flixlatino , les recomiendo la serie #Malaka , me tiene así ! Os dejará pegados a la tv!!!!!!”, escribió en la descripción del video, en el que estrena su nuevo look.