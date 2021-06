Toni Costa dice cómo ve a la conductora ahora que perdió varias libras

El bailarín español se sincera y habla de la nueva Adamari

Toni Costa respondió a las duras preguntas de Javier Ceriani Toni Costa cuerpo Adamari. Quien no se guardó nada fue el periodista argentino Javier Ceriani, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Toni Costa y le preguntó de todo, sí, de su sexualidad, de que si es un mantenido, de su relación con Adamari y hasta de cómo la ve ahora que ha bajado de peso. En la entrevista con el conductor de Chisme no Like, el bailarín español habló de todo, y aunque se notaba un poco a disgusto, no se portó grosero y enfrentó muy bien cada una de las preguntas que el argentino lanzaba mordazmente a la expareja de Adamari López. Toni Costa cuerpo Adamari: “A mi me ha gustado siempre” Al ser cuestionado sobre la nueva figura de Adamari López, con quien compartió 10 años de relación y es la madre de su hija Alaïa, Toni Costa fue directo ante las cámaras del programa, al recalcar que a él siempre le ha gustado la conductora “en todos sus momentos”. VER VIDEO AQUÍ “A mi me ha gustado siempre, cuando ha tenido sus momentos, cuando ha tenido otros momentos en que se siente muy bien consigo misma, yo estoy muy contento de eso y para mi siempre ha sido una gran mujer… ella tiene que decidir cuando está bien, ella tiene que decidirlo, yo estaré aquí para apoyarla como la mamá de mi hija que es…”.

Toni Costa cuerpo Adamari: Abierto a una reconciliación Pero no solo sobre el nuevo aspecto físico de Adamari López habló Toni Costa, también respondió a las dudas sobre su ruptura con la conductora y aseguró que él tiene la esperanza de que se llegue a dar una reconciliación con la madre de su hija Alaïa. “Siempre he querido (una reconciliación)… Ella también (Adamari), pero es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja y que hay que respetar y el tiempo dirá. Y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado, quién sabe …”. VER VIDEO AQUÍ

Toni Costa cuerpo Adamari: ¿No es sano para la conductora? Las ‘duras’ preguntas que le hicieron a Toni Costa no quedaron sin contestar y el bailarín español tuvo mucha clase para responder y dejar en claro todos los rumores que se han desatado desde que Adamari López anunció la separación comenzando por la parte en que la boricua dio a entender que ‘no era sano’ seguir juntos. “Habrá qué preguntarle a ella, verdad? Habrá que preguntarle a ella, yo no te puedo responder por ella ¿no?”, mencionó con una sonrisa, pero después, sin piedad, el argentino le dijo: “¿Te duele que te digan mantenido?”, a lo que el ex de Adamari reviró: “No para nada, el tiempo y las demostraciones ponen a las personas y yo siempre he estado trabajando desde los 15 años, pero es normal que la gente tache…”, expresó.

Toni Costa cuerpo Adamari: Solo le importa la opinión de su familia Para el bailarín español, lo único que le importa es lo que opine su familia y fue enfático en decirlo: “Yo sigo a mi vida y lo que importa es lo que piense mi familia y la gente que me quiere de mi”, mencionó Toni Costa sin esperar que después sería cuestionado sobre sus preferencias sexuales. A pregunta expresa de ¿qué le faltó a Adamari de él como hombre?, el español mencionó: “Todo lo que sea sobre ella tiene que responderte ella, yo no te puedo responder por ella ¿ok?”, comenzando a alterarse, cuando de pronto Ceriani le soltó ‘la bomba’ de sus preferencias sexuales.

Toni Costa cuerpo Adamari: Habla de sus preferencias sexuales Justo cuando se había dicho que supuestamente Toni Costa habría sido infiel a Adamari López con tres hombres, Javier Ceriani lo cuestionó de sus preferencias sexuales y fue cuando el español se alteró y algo molesto respondió a si ‘era heterosexual’: “¿A ti te parece gracioso hacer esas preguntas? Tú mismo te estás riendo de lo que estás preguntando”, dijo con una risa de sarcasmo. Controlado y con mucha clase para responder a las provocaciones, Toni Costa continuó: “Tú puedes preguntar lo que quieras pero todo lo que se dice es mentira, no tienes ninguna prueba para demostrar algo así, porque es mentira, ni una prueba…”, contestó tajante y preciso.

Aclara lo de haberla dejado fuera de su perfil de Instagram Javier Ceriani también lo confrontó de que si no eran ciertos los rumores de sus preferencias sexuales, sí habían sido verdad las especulaciones de que antes de anunciar la separación ya no vivían juntos y Adamari López supuestamente lo habría corrido de la casa, a lo que Toni Costa dijo: “Estás muy equivocado, tú no vives con nosotros en nuestra casa para saber si eso ocurrió o no, estás muy equivocado, estás loco”. Sobre el hecho de que y ano la sigue en Instagram dijo: ¿por qué tengo yo que dejar de seguir a Adamari, a mi pareja y ella a mi, eso es absurdo, es de niños… la he sacado de mi perfil, puedo cambiar de foto las veces que yo quiera y eso no tiene que ver a nada más, de verdad que ustedes se dedican a eso, a buscarle vuelta a la revuelta y no hay nada más…”, dijo entre risas Toni Costa.

¿Por qué no llegaron al altar? Aunque ya había respondido su opinión a quien lo tacha de ‘mantenido’, Toni Costa fue provocado por el periodista argentino al llamarlo ‘amo de casa’: “Fui una pareja, fui un papá, fui compañero y como hombre pues estaba también allí, que hay que arreglar esto pues yo lo arreglo, ¿por qué gastarse dinero cuando yo puedo hacerlo?”, reviró. Pero ¿aún tiene esperanza de una boda con Adamari López? Al menos así lo dejó ver con su inesperada confesión del por qué en 10 años nunca se casaron: “El tiempo De Dios es perfecto, cuando Dios quiera nos casaremos, si tiene que ser así”, manifestó con la expectativa de volver con la conductora.

Mantiene viva la esperanza de una reconciliación La esperanza de volver con Adamari López la dejó bastante clara: “Y la habrá (esperanza) ya lo verás, segurísimo, Yo soy quien está más seguro porque soy yo quien lo está viviendo, no tú, no estoy enojado pero tienes que tener un poquito de cuidado con lo que dices, yo no me enojo, aquí me tienes diciéndote todo…”, afirmó Toni Costa. Y continuó: “El tiempo dirá lo mejor para cada uno… siempre he querido (la reconciliación), ella también pero es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja y que hay que respetar y el tiempo dirá y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno separado, quién sabe…”, manifestó.

No forzará las cosas con la madre de su hija Toni Costa dijo tener dignidad y no va a forzar una reconciliación con Adamari López en caso de que no llegue a darse: “Lo que no puedo hacer es forzar, no puedo dañar, eso no está bien ¿ok?”, comentó el bailarín quien festejó el Día del Padre al lado de su hija Alaïa de vacaciones en su natal España. Los comentarios de la gente en el video de la entrevista de Toni Costa aparecieron en apoyo: “Que hombre tan respetuoso es Tony. Les da cachetadas con guante blanco pa’ que aprendan a respetar”, “Te hace falta un Eduardo Yáñez para que respetes”, “Tony siempre ha sido un caballero, buen hombre. Dios lo siga bendiciendo”.