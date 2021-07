El bailarín y coreógrafo español confesó que recibió una sesión de masaje en este lugar, además de que se dio tiempo para jugar padel y disfrutar de la piscina, el rafting, la naturaleza, la gastronomía, los buenos vinos, la historia, la calidad y el descanso: “Deseando volver y eso que me acabo de ir”, finalizó.

¿Habrá ido acompañado? Toni Costa dejó en claro que no la ha pasado nada mal tras su separación de Adamari López, pues se dejó consentir en sus vacaciones por España: “Menudo fin de semana he pasado! Os cuento que en @hotelspaelia, la habitación? Un espectáculo! La ubicación? Mejor imposible! El servicio? De primera…”.

Tal parece que la reconciliación entre Toni Costa y Adamari López, a dos meses de su separación, ha quedado en el olvido, y ahora, el coreógrafo y bailarín español presume sus ‘cuadritos’ en redes sociales y aseguran que la boricua no se conseguirá a alguien como él.

No pasó mucho tiempo para que seguidoras de Toni Costa reaccionaran a su publicación en la que presume, como pocas veces lo hace, sus ‘cuadritos’: “Otro como él Adamari no va a conseguir, guapo y joven”, expresó una usuaria, a lo que otras personas coincidieron.

Le dicen a Toni Costa que “la soledad es la mejor compañía”

Pocos días después de la separación de Toni Costa y Adamari López, muchos de sus seguidores no podían creer que esto fuera posible y aseguraban que no pasaría mucho tiempo para que volvieran, sobre todo por su pequeña hija, Alaïa, pero tal parece que no será así, por lo menos en los siguientes meses.

A diferencia de los mensajes que le llegaban en los que le pedían que regresara con la boricua, ahora Toni Costa recibe otro tipo de mensajes: “A veces la soledad es la mejor compañía, éxitos siempre, Dios te bendiga”, “Adelante campeón, lo tienes todo: juventud, belleza y humildad”, “Qué cool y recuerda, siempre hay un roto para un descosido”.