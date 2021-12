“Si quieres éxito en tu vida, es obligado hacer grandes cambios en ella”, escribió a mediados del año pasado. lo cual no pasó desapercibido por los internautas que captaron el mensaje: “Sé que eres un buen padre, pero heriste profundamente a tu compañera y eso no está bien, no es de hombres, ya salió la verdad, estás con otra mujer y eso es todo”.

En las redes sociales de Lo sé todo se logró ‘rescatar’ esta fotografía, por lo que los usuarios no dudaron en opinar de este nuevo look: “Ahora parece más gay”, “Por eso Adamari lo dejó”, “No se parece, ¿es el novio de él?”, “Ni lo reconocí”, “Adamari lo tenía chupado”, “¿Finalmente ya salió del clóset?”.

“Papi te ama con todo su ser y estoy realmente afectado por no estar a tu lado estos días. Aún así, haré todo lo posible para que me sientas presente, cerca. Les deseamos unas felices fiestas, tenemos salud, que es lo mas importante, y amor, que es nuestro motor”.

Hasta el momento, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López no ha emitido declaración alguna si ella o su hija Alaïa estén contagiadas de Covid-19, al igual que su ex Toni Costa, quien quiso dirigirse a la pequeña por medio de un conmovedor mensaje:

Toni Costa pasa una Navidad “agridulce”

Vaya que esta noticia caló hondo en el ánimo del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, pues también usó sus historias de Instagram para expresar su sentir luego de que confirmara que había dado positivo a coronavirus, enfermedad que ha arrebatado la vida de millones de personas en el mundo entero.

“Una Feliz Navidad agridulce. Estoy positivo de Covid-19 y positivo de que todo va a estar bien. Hoy tenía la dicha de pasar nuevamente la noche buena y mañana la Navidad con mi hija y no va a ser posible. Me siento bien de salud, pero triste, muy triste, por no poder estar con mi hija en estas fechas señaladas, pero no quiero exponerla a ella y a nadie”.