Tras el anuncio de separación por parte de Adamari López, ahora le toca a Toni Costa confirmarlo

El bailarín español no se resigna y deja la posibilidad de que se reconcilien

En un comunicado, Toni Costa dijo lo que sucedió Tras la confirmación de Adamari López de la separación de Toni Costa, ahora fue el turno del bailarín español que tras 10 años junto a la conductora de ‘Hoy Día’ expone, pero de manera diferente, sus razones de la difícil decisión que la pareja tomó, sin embargo, él deja ver la posibilidad de que pueda haber reconciliación. Después de muchas especulaciones de que no pasaban tiempo juntos, que no había interacción de ambos en las redes sociales cuando habitualmente lo hacían, de que Adamari López pasó solo junto a Alaïa su cumpleaños y que él estaba enfocado más en su trabajo, la confirmación de separación llegó. Primero fue Adamari López y ahora Toni Costa Primero fue Adamari López, quien en un video muy afectada y seria dijo: “Hola hola mi gente linda y a quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que lo escuchen de mi”. Y dejó muy en claro: “Como bien saben llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado. tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra querida Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, manifestó.

¿Habrá un rescate de la relación entre Adamari López y Toni Costa? Según palabras de Adamari López, esta separación le da una oportunidad para crecer como persona: “En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo pero sobretodos las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo puede lograrse”, aseguró. Pero también pidió oraciones en esta difícil etapa: “Estoy plenamente confiada que esta no será la excepción. Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que éstas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto”, afirmó tajante.

Toni Costa dejó entrever una posible reconciliación Mientras la conductora de Hoy Día dijo que se enfocará en su hija: “Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobretodo en el de mi hija Alaïa, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho, gracias”, su expareja Toni Costa dejó esperanzas de una reconciliación: “Hola familia, saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto es imprescindible para mi el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad”, comenzó escribiendo.

A diferencia de Adamari López quien hizo un video, Toni Costa emitió un comunicado “Con todo el cariñó, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, continuó en el comunicado Toni Costa donde deja entrever la posibilidad de una reconciliación con la mamá de Alaïa, sin embargo se mostró triste por la historia que tienen juntos: “Han sido 10 años de relación en donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”, escribió.

“Seguiremos trabajando”, precisó Toni Costa ante su separación de Adamari López Para cerrar, Toni Costa aferró su fe a Dios: “Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar a nuestra familia y tener un futuro juntos. Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija”. Por lo que fue muy enfático en al igual que Adamari López, en pedir oraciones y mucho apoyo: “Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional. Gracias por tanto, los quiero. Toni”, cerró el comunicado del bailarín español quien en días pasados había mostrado unas fotos en donde le señalaban su tristeza en el semblante.

Los comentarios de la gente fueron desgarradores Ante el comunicado de Toni Costa por la separación de Adamari López, los comentarios se volcaron en apoyo y lamentos: “Te quiero mucho Tony se que esto pasara y volveremos a verlos felices como la hermosa familia que son”, “Mis deseos para los tres es que esta etapa difícil fortalezca sus espíritus y todo sea para bien de todos. Te mando abrazo amigo!”. “Mucha fuerza papá”, “Espero que todo sea para bien los quiero mucho”, “Se veían hermosos que tristeza”, “Lucha por tu familia. El amor lo puede todo en oración por la unión de ustedes ánimo dios los mantendrá unido primeramente Dios”, “para llegar a esto debes haber agotado todas las posibilidades. Que pena pero hacía adelante siempre, la hija de ambos necesita padres felices no solo padres juntos”, opinaron.

Le piden a Toni Costa que luche por su familia Más y más comentarios se lamentaron por la separación de Adamari López y Toni Costa: “Dios es la única salida !!! Para que la familia vuelva a estar unida !! DLB”, “Lucha por tu mujer y tu hija por si familia Dios los bendiga”, “Por qué lo bello, lo bueno lo que parece estable no dura?”, “Siento un dolor inmenso Pero con la ayuda, guía y amor De Dios, todo se puede lograr, Que El Espíritu Santo sea el que guíe vuestros pasos, pensamientos, corazones y decisiones para que puedan llegar a la meta con felicidad y bendición… Dios los bendiga infinitamente”. Añadió más gente: “Me encanta la palabra “temporalmente “ agarrado la de la mano de Dios todo se resolverá. Fe”, “Pues ojalá y puedan lograr sanar las diferencias entre ustedes en el nombre de Dios”, “Bravo porque ambos tienes los pies en la tierra. Hagan lo que sea necesario. Vamos a ustedes!!”, “Dios mio a pesar de no conocerte en lo personal, te deseo lo mejor de está vida, siempre dando lo mejor de ti en todos los aspectos. Dios te brinde lo mejor, porque eres un caballero y un padre excepcional”.

Ya había aparecido en sus clases de zumba muy triste Hace días, a través de su cuenta de Instagram, Toni Costa ‘reaparece’ para dejar un mensaje con una serie de fotografías en las que para no variar, los comentarios de la gente fueron encaminados a la supuesta crisis de la pareja que sin duda se encontraría en una separación; hubo quienes aseguraron que la cara de la pareja de Adamari López, se veía triste. En medio de las especulaciones, Toni Costa utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que ‘levanta sospechas’ y decía lo siguiente: “Agradecido del trabajo que tengo, de llevar salud, alegría y baile de la mano de @zumba a las personas que deciden invertir su tiempo y dinero en venir a mis clases, estaré siempre agradecido, gracias por el cariño y apoyo, GRACIAS!”, describió.

La tristeza invadía a Toni Costa en sus clases con sus seguidoras En la primera fotografía se logra ver la cara de Toni Costa muy serio y mirando aparentemente a sus fanáticas con las que baila Zumba, pero la gente captó en su semblante algo de tristeza, atribuyendo a la supuesta separación con Adamari López, de la que no hay nada oficial ni confirmado. En la siguiente imagen, Toni Costa levanta sus brazos en un paso de baile mientras sus alumnas y fanáticas están detrás observándolo muy emocionadas, pero algo indica que el bailarín parecía ausente, pues sus ojos están decaídos y la actitud sonriente que habitualmente tiene, no se muestra en las fotos.