Toni Costa nueva novia: Esto es lo que opinan

Los comentarios se dividen entre, las personas que están felices y de acuerdo con la relación que Tony Costa está llevando con Beltrán, y otros que opinan que no debería de pasar ‘tan rápido’ de página: “Ya Que bueno, me da muchísimo gusto”, “Bien merecido, vivir a la sombra de… no es fácil”

“Yo le pregunté a él por que no la hacía pública y me contestó que pronto que los tiempos De Dios son perfectos”, “Ojala, Dios quiera que ella si valore a este muchacho.”, “Pues que viva el amor, uno debe estar donde sea feliz”, “Ese viejo mantenido”, “Ojalá les vaya bien en su relación”.