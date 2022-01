Toni Costa baila sensual y enciende las redes sociales ¡Está que arde!

Entre los comentarios mas destacados está el de una fan que le escribió: “Estás como para tener 3 novias”, “Guapísimo Tony, todo lo q haces me encanta, eres un ser transparente”, “Que lindos, y tu auto super inteligente, se apunta al baile”, “Que carro más bonito ! 🔥 yo espero mi marido no tenga insta ..”.

Toni Costa baila sensual: El bailarín español y ex novio de la guapísima Adamari López, Toni Costa, está causando furor en las redes sociales luego de hacer un challenge de baile muy viral en Tiktok. El tema lleva por nombre “Are You Ok”, y está siendo una sensación en Instagram.

Los comentarios hacia el baile del español no han parado, pues le han llovido tantos cumplidos de seguidores, entre los cuales hay uno en especial que dice: ¿Adamari dejó ir todo eso?, a lo que le siguen otros comentarios hablando de que si está soltero, que está guapísimo.. etc.

Toni Costa baila sensual: A Adamari le dio covid-19

La actriz y conductora Adamari López informó a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19 con síntomas no tan severos. Aunque en un inicio pensó que solo se trataba de gripa, la puertorriqueña de 50 años, descubrió que tiene coronavirus tras realizarse los exámenes correspondientes, por lo que se ha ausentado desde hace unos días del programa Hoy Día, de Telemundo.

“Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de Covid y el resultado ha salido positivo. Voy a estar cuidándome y alejada unos días más, hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien. “Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos”, comentó a través de historias de Instagram. Toni Costa, ex pareja de la famosa, también dio positivo a Covid-19 días antes de la Navidad. Hasta el momento, Adamari no ha detallado el estado de salud de la pequeña Alaïa, de seis años, fruto de su relación con Toni. Informó Agencia Reforma