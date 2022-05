Myrka Dellanos no aguantó más y reveló lo que tenía ‘guardado’ desde hace tiempo

La reconocida periodista cree que Toni Costa aún ama a Adamari López

Sus compañeras en La mesa caliente tienen una opinión muy parecida ¿Sabrá algo que los demás no? Sin duda, la segunda temporada del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, ha dado mucho de qué hablar, y más que nada por lo que sus participantes han revelado, como en el caso de Toni Costa sobre su expareja, Adamari López, motivo por el que Myrka Dellanos piensa que el bailarín español aún ama a la madre de su hija. Cabe recordar que fue a finales de mayo del 2021 que, en sus respectivas redes sociales, tanto Adamari como Toni anunciaron el fin de su relación luego de estar 10 años juntos, aproximadamente. Hoy en día, el coreógrafo tiene una relación amorosa con Evelyn Beltrán, pero ¿será que Myrka tiene razón? “Yo creo que Toni Costa está todavía enamorado de Adamari”, expresó Myrka Dellanos Fue en la emisión del pasado martes del programa La mesa caliente de Telemundo, que tanto Myrka Dellanos como sus compañeras, Verónica Bastos y Giselle Blondet, confesaron algo con lo que muchos parecen estar de acuerdo: Toni Costa, actualmente en La Casa de los Famosos, aún ama a Adamari López. “Yo creo que Toni está todavía enamorado de Adamari, honestamente, porque si yo fuese su novia yo estaría insultadísima que habla más de la ex que de ella”, comentó la periodista, a quien muchos recuerdan por haber conducido el programa Primer Impacto junto a María Celeste Arrarás.

Le piden a Toni Costa que “ya hable de otra cosa” Antes de la controvertida afirmación de la periodista Myrka Dellanos, fue Giselle Blondet quien no se anduvo con rodeos y así se expresó de Toni Costa, de quien se dice aún ama a Adamari López: “Ya estoy hasta la coronilla Dios mío, que ya hable de otra cosa, que se enfoque ahí en otra cosa. Y él me cae bien, por cierto”. Por su parte, Verónica Bastos también quiso dar su opinión al respecto: “Yo soy chismosa natural, pero hay cosas que yo creo que en la intimidad de la pareja no debiera seguir contando porque yo si fuera Adamari me sentiría muy incómoda que en cualquier momento cuente algo que no es correcto. Hasta el momento creo que no lo ha hecho, ha contado cosas que son más superficiales”.

Toni Costa provoca sentimientos encontrados No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de que Myrka Dellanos revelara que cree que Toni Costa aún ama a Adamari López por lo que ha dicho de ella en La Casa de los Famosos: “Dejen de exagerar, por favor, no quieran dañar ahora la relación que tiene Toni con su novia, él está tratando de no hablar mal de su ex”. “Siempre fueron una hermosa pareja, quién sabe, Dios actúa hermosamente y puede ser que regresen y empiecen una nueva historia”, “Es la madre de su hija y siempre va a hablar de ella”, “Así es, no está hablando nada malo, él se ve muy respetuoso”, “Que regrese con Adamari López”, “Pues obviamente, él sabe que ella es la famosa y conocida y que lo conocen por ella. No pienso que esté enamorado, sólo que sabe que la conocen y es el tema que le interesa a todos”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Niurka le pidió perdón por hablar mál de Adamari López En uno de los momentos más polémicos en La Casa de los Famosos, la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos no tuvo reparos en decir que, en una época de su vida, Adamari López “se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa”, pero eso no fue todo: ” Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué, pero se engordó horrible”. A pesar de que Niurka dijo que ahora Ada estaba preciosa e iluminada, no le cayó nada en gracia a Toni Costa, quien prefirió guardar silencio. Más tarde, consciente de su error, la cubana le ofreció disculpas luego de tener una conversación por demás emotiva de la que fueron testigos los admiradores de La Casa de los Famosos.