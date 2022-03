Y en esta ocasión no fue la excepción, pues para reforzar todo lo que muestran al público decidieron enviarse sendos mensajes que despejan cualquier duda de si su relación es solo para obtener reflectores, y aunque muchos lo duden, al menos en textos e imágenes, estos dos disfrutan de una de las relaciones más mediáticas en la actualidad.

Sin embargo, el corazón roto no pudo esperar a ser reparado por el bailarín español, que casi de inmediato consiguió quien se lo remendara en la figura de la espectacular mexicana quien además, se dejó querer y hoy disfrutan de unas relaciones de las más felices, al menos así lo hacen notar en las redes sociales con sus publicaciones.

Toni Costa, el bailarín español que obtuvo más fama cuando se casó con la conductora Adamari López, no puede esconder su amor y a través de las redes sociales ha dejado ver que ya superó por mucho, el amor que le tenía a la chaparrita, pues ‘grita a los cuatro vientos’ que su mujer es ahora es la reina de belleza mexicana, Evelyn Beltrán, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias de People en Español .

¿ÉL SE DIVIERTE, PERO QUÉ HACE ADAMARI LÓPEZ?

Y para no dejar nada a la duda, el papá de Alaia decidió llegar al corazón de su mujer con tremendo mensaje que puso a su novia de ‘cabeza’ y a unas cuantas más fanáticas que están ilusionadas con el ex de la chaparrita, quien dicho sea de paso, tiene ver todo esto mientras disfruta de la compañía de su pequeña que no la abandona.

Con el uso de las redes, la pareja ha intentado poner las cartas sobre la mesa, que su amor es verdadero y que van a luchar por él hasta el final. Ella, de 27 años, es conocida como ‘La Bichota’, y tiene un gran número de seguidores y desde que están juntos, los fans no dejan de ver todas sus publicaciones y la siguiente te dejará un buen sabor de boca, pues derraman mucha miel. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Toni Costa Adamari López