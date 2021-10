Desde su separación con Adamari López hace unos meses atrás, mucho se ha argumentado sobre la sexualidad de Toni Costa, en donde muchos incluso han llegado asegurar que su rompimiento con la chaparrita consentida se debía a que el español le había sido infiel con otro hombre, cosa que por supuesto no ha sido confirmada.

¿Es bisexual? El bailarín español Toni Costa responde contundente con los rumores que han surgido en torno a su orientación sexual, en donde usuarios en redes sociales y varios medios de comunicación han comentado que la ex pareja de Adamari López es bisexual ¿Será cierto?

“Que bravo eres. Con la espalda lastimada, probablemente el corazón hecho trizas con tanto chismoso y siempre con una sonrisa y una excelente actitud. De verdad que eres un campeón”, comentó una seguidora en la publicación de Toni Costa, misma que fue recuperado por la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like.

Esto derivó a que rápidamente el bailarín saliera en su defensa, afirmando que no sabía siquiera en donde la seguidora había sacado esa conclusión respecto a su orientación: “¿Y usted de donde saca eso? A ver, cuénteme, y ¿Por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo en el atajo de mentiras que dicen por ahí”.

“Señor, en la farándula de todo México hablan pestes de usted, y claro, uno por ser mujer arremete contra usted porque le hizo daño a una mujer que no merecía ese engaño”, comentó contundente la chica. Esto provocó que rápidamente Tono Costa le respondiera, asegurando que nada de eso era verdad.

No finalizando con esta ola de comentarios, una seguidora bastante segura de lo que dijo, afirmó que la prensa arremetía contra él debido a él le había hecho mucho daño a Adamari López y no tanto por su orientación sexual:

“Pues que sigan con su error, uno no puede controlar lo que las personas dicen o creen, mi mente y mi corazón están tranquilos, nada que ver con los podridos que inventan e inventan, ya se cansaran cuando vean que sus mentiras no tienen ningún sustento ni base, ya que todo está basado en puras mentiras”, aclaró contundente Toni Costa ante la ola de rumores en los que ha estado involucrado últimamente desde su separación Adamari López.

Tras aclarar los rumores respecto a su orientación sexual, Toni Costa no se quiso quedar callado cuando una seguidora lo tachó de haber engañado a la conductora puertorriqueña Adamari López, asegurando que él tenía la mente y el corazón tranquilo, además de una vez afirmar que nada d ellos rumores eran ciertos:

Este 2021 no ha sido el mejor año para el bailarín español, pues lo comenzó con la noticia de su separación de Adamari López y aunque lo dejaron como temporal, el bailarín español y la boricua no han arreglado su relación y mientras se ha empeñado para salir adelante, ahora un accidente ’empaña’ su avance.

Sin embargo, todo se quedó en eso, al menos por el momento, pues lamentablemente, el ex de Adamari López ahora tiene una razón por la que debe estar reposando en cama y es que Toni Costa sufre accidente por querer tener ese estilo de vida y lamentablemente lo confirmó en un video.

En un video de Instagram, el ex de Adamari López se propuso calmar a sus seguidores informándoles lo que había pasado mientras tenía una clase de zumba, contrario a lo que pudiera pensarse sobre las rutinas con pesas, lo que lesionó al bailarín fue precisamente la actividad a la que está acostumbrado: bailar.

“Hoy toca día de estar en reposo absoluto, cuidándome mucho, porque ayer durante mi clase de @zumba en @cityzeromiami me lesioné mi espalda, pero es igual, ya mismo me recupero y a seguir pa’ lante!!!!”, fue el mensaje inesperado que mandó Toni Costa por su accidente.

¿Accidente lo deja en cama? Toni Costa alarma a sus fans con lo que le pasó

En el video donde cuenta de su accidente, Toni Costa aparece sin camisa, acostado en la cama y mirando de lado y de frente sonriente, aunque visiblemente cansado, lo que sin duda hizo que sus seguidores le mandaran mensajes de apoyo para su pronta recuperación:

“Qué pena, lo qué se perdió Adamari López qué te mejores corazón!”, “Uuyyyy, my friend… cuidate mucho que el mundo no baila igual sin ti. Recupérate pronto”, “Descansa que no se puede extralimitarte tu hija te necesita”, “Que te recuperes pronto! Descansa!”, “Que pena que este sólito, merece compañía de la buena”, le comentaron más personas. AQUI PUEDES VER EL VIDEO DE TONI COSTA Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos